CIGT | Tante squadre si 'riscaldano' nei test di Misano

La stagione 2023 del motorsport è già iniziata, dalla 24H di Daytona a Sebring alla 12H Bathurst e tanto altro ancora. Altri campionati che ci riguardano più da vicino, sono ai nastri di partenza, da definire gli equipaggi e soprattutto a testare le auto in vista dello start ufficiale.

La tre giorni di test by Kateyama al Marco Simoncelli di Misano Adriatico è stata l’occasione per rivedere in pista auto e piloti.

In primis una novità, il Team Dinamic GT, nato da una costola di Dinamic Motorsport. Si occuperà solo di GT ed è gestito da Giampiero Pindari e Giulio Bottazzi, parteciperanno al GTWC con le Porsche GT3-R sia alla serie Sprint, con due esemplari, sia all’Endurance dove ci sarà anche la terza vettura.

Test a Misano, atmosfera Photo by: Stefano Reali

Nello Sprint correranno Christian Engelahrt con Adrien De Leener (PRO), Philip Sager (Bronze) e Cristhopher Zoechling (Bronze). Per l’Endurance le tre 911 saranno affidate a Engelhart-Muller-Guven (PRO), Sager-Nakken-Barker (Bronze) e Rappange-Sathienthirakul più un terzo da definire.

Per il team potrebbe aprirsi una possibile “incursione” nel GT Italiano, ma per adesso la squadra è concentrata sul GTWC.

Per il tricolore, presente il Team Antonelli con la new entry Gustavo Sandrucci e Kikko Galbiati e poi ha fatto “capolino” Gianluca Giraudi che ha dichiarato di essere solo in visita; vediamo visto che casco e tuta sono serviti.

La squadra emiliana sarà al via sia nello Sprint che nell’Endurance, con gli equipaggi ancora da definire.

Test a Misano, atmosfera Photo by: Stefano Reali

Presente BMW Italia by Ceccato Racing: a disposizione della squadra gestita da Roberto Ravaglia, un esemplare di BMW M4 GT3, con la seconda in arrivo. Al volante si sono alternati, De Luca, Nilsson, Cassarà e Tamburini.

Primi chilometri per Salvatore Tavano che è ritornato al volante di una vettura GT con cui aveva debuttato nel primo decennio degli anni 2000.

Assenti i due piloti ufficiali Bruno Spengler e Jens Klingmann, oltre al romano Stefano Comandini causa impegni di lavoro.

In pista anche la 488 GT3 di Best Lap con Vito Postiglione e Rocco Mazzola in vista del debutto nella classe regina, assente Coluccio in preparazione dell’Europeo Kart.

Test a Misano, atmosfera Photo by: Stefano Reali

In pista il Team VSR,: la squadra di Vincenzo Sospiri è scesa in azione in vista dei programmi 2023, da capire se si può aprire una possibile partecipazione al tricolore.

Nelle altre due giornate era presente anche Nova Race che prepara il GTWC. C'era pure Lamborghini Roma by DL Racing, squadra di cui abbiamo già parlato, mentre proseguono i test di macchine, piloti e squadra.

Tra le varie categorie, numerose Porsche 992 in preparazione della Carrera Cup Italia e Supercup. Per le TCR invece c’è Federico Paolino al volante della sua Audi Gen 2 e la moglie Carlotta Fedeli, entrambi con RC Motorsport.

Test a Misano, atmosfera Photo by: Stefano Reali

Programmi importanti per Giacomo Ghermandi, per lui si prospetta una bella stagione che dovrebbe articolarsi su tre campionati, tra cui il TCR Eastern Europe che rimane la priorità. Stagione che vedrà il pilota bolognese impegnato con tre gare già dal mese di aprile.

A questi equipaggi ci sono da aggiungere SR&R, Sainteloc Racing (GTWC) Oregon (Super Trofeo) Kessel Racing (Ferrari Challenge), Pinetti Motorsport (BMW M2 CS Cup Italy) e tanto altro ancora.

Se il buongiorno si vede dai test, si prevede una stagione molto intensa.

Test a Misano, atmosfera Photo by: Stefano Reali