GTWC | Ecco le 72 vetture iscritte alla 24h di Spa del 2023

SRO Motorsports Group ha annunciato l'elenco iscritti per la 24h di Spa-Francorchamps, che nel 2023 avrà un nuovo record di 72 vetture in griglia.

La gara valevole per il GT World Challenge Europe e l'Intercontinental GT Challenge si disputerà il fine settimana del 29 giugno – 2 luglio sulle Ardenne e tra i partenti avremo non solo i protagonisti di entrambi i campionati, ma anche tanti altri partecipanti che aumenteranno lo spettacolo in pista.

56 sono le macchine facenti parte della lista di Endurance Cup del GTWC 2023 e cominciando da quelle di casa nostra, le Ferrari saranno di due tipi; la 296 GT3 verrà schierata da AF Corse in ben quattro esemplari, suddivisi equamente tra Classe PRO e Bronze, mentre la ST Racing di Samantha Tan, in collaborazione con la Rinaldi Racing, è in PRO-AM con la vecchia ma affidabilissima 488 GT3.

Un battaglione di 10 vetture rappresenta Lamborghini Squadra Corse con la rinnovata Huracán GT3 EVO2, che a livello PRO spera in K-Pax Racing e sulla #63 di Iron Lynx, squadra che schiera anche la #19 in Bronze e la #83 delle Iron Dames in Gold Cup. In Silver Cup ci sono invece le due auto di Grasser Racing e quella di VSR, mentre in PRO-AM spazio ad AGS Events, Barwell Motorsport e Leipert Motorsport.

Si rivede la Aston Martin, che non aveva alcuna Vantage iscritta a Sprint ed Endurance Cup del GTWC, ma che a Spa non voleva mancare e dunque darà supporto agli esordienti di Bullitt Racing per la caccia ad un buon risultato in Classe Silver.

Come sempre, Audi Sport arriva con un nutrito gruppo di R8 LMS, quest'anno ben 12 suddivise tra le varie categorie e preparate da Saintéloc Junior Team, Tresor-Attempto Orange1, Comtoyou Racing, Boutsen VDS, CSA Racing ed Uno Racing Team.

La BMW M Motorsport ha 8 M4 GT3 da seguire, con Walkenhorst Motorsport, Rowe Racing e Team WRT a portarne i colori. Grande attesa per la squadra belga che ha nelle sue fila anche Valentino Rossi e la volontà di ottenere un bel risultato sul terreno di casa.

Dopo la vittoria dello scorso anno la Mercedes-AMG Motorsport non poteva mancare e incrementa le sue GT3 in azione arrivando addirittura a 16 esemplari. Akkodis-ASP dovrà difendere il trionfo assoluto del 2022, ma occhio anche a GruppeM Racing ed AlManar, così come Winward Racing, Madpanda Motorsport, GetSpeed Performance, SunEnergy1 Racing, Haupt Racing Team, Theeba Motorsport e CrowdStrike Racing by Riley.

Anche la Porsche scommette molto sull'evento con 14 nuovissime 911 GT3-R in versione 992 (auto che venne presentata proprio a Spa lo scorso anno) di Dinamic GT Huber Racing, Rutronik Racing, Manthey EMA, CLRT, Herberth Motorsport, Huber Motorsport, Team Parker Racing, Pure Rxcing, Car Collection Motorsport, GMG Racing, Grove Racing e Modena Motorsports.

Infine la McLaren ha una nuova 720S GT3 Evo in Classe PRO grazie alla Garage 59, mentre altre 5 sono in Classe Bronze con Sky Tempesta Racing, Optimum Motorsport, Inception Racing e 7TSIX.

"È con grande orgoglio e umiltà che presentiamo questo eccezionale elenco iscritti alla 75a edizione della 24 Ore di Spa. Uno schieramento di 72 auto con otto marchi riflette non solo lo status storico dell'evento, ma anche il duro lavoro profuso nel suo continuo successo", ha dichiarato Stéphane Ratel, fondatore e AD di SRO Motorsports Group.

"L'interesse per la nuova Classe Bronze Cup ha superato le aspettative, mentre tutte e cinque le categorie sembrano destinate a produrre un livello di competizione molto elevato. È inoltre gratificante vedere così tanti team provenienti da tutto il mondo".

"La 24 Ore di Spa è una gara di importanza internazionale, e questo è chiaramente dimostrato dalla diversità del nostro elenco iscritti. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai team e, naturalmente, a una folta schiera di fan per uno show spettacolare quest'estate".

