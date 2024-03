GTWC | Tresor Attempto conferma 7 piloti su 9 per le Audi 2024

Il team Tresor Attempto Racing ha definito gli equipaggi delle sue Audi per la stagione 2024 del GT World Challenge Europe, confermando ben 7 piloti su 9 rispetto alla passata annata.

La squadra diretta da Ferdinando Geri aveva già ribadito il proprio impegno nella serie di SRO Motorsports Group sia per la Sprint che per l'Endurance Cup, così come fedeltà alla R8 LMS GT3 EVO2 nonostante il marchio dei Quattro Anelli abbia deciso di abbandonare la scena con il suo reparto di supporto alle squadre clienti per dedicarsi alla F1.

Per quanto riguarda i cinque eventi di Sprint Cup, fari puntati sulle vetture PRO di Ricardo Feller ed Alex Aka (#99), e Christopher Haase assieme al ritornato Lorenzo Ferrari (#88), mentre in Classe Bronze c'è la vettura #66 condotta da Dylan Pereira ed Andrey Mukovoz.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EvoII: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini Foto di: SRO

Sempre tre le Audi in pista anche per la Endurance Cup, con alcuni cambiamenti rispetto a quanto visto sopra. La #99 di Feller/Aka sarà completata da Haase, spostato dalla #88 sui cui resta Ferrari in una formazione tutta tricolore con Lorenzo Patrese e Leonardo Moncini.

Mukovoz/Pereira diventano invece equipaggio Gold Cup con l'aggiunta di Max Hofer per la #66.

Dopo i test svolti al Paul Ricard e ad Imola, la Tresor Attempto si sposta per continuare le prove sul circuito del Nürburgring, mentre la prima tappa della stagione si terrà a le Castellet il 5-7 aprile.

“È con grande piacere che presentiamo la nostra formazione 2024 con questa caratura. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno e siamo davvero contenti di poter proseguire il lavoro svolto in queste due stagioni unendo piloti d’esperienza con giovani talenti", afferma il Team Principal, Geri.

"Il nostro obiettivo è quello di fare bene, confermando il valore dimostrato nel 2023 e cercando di essere competitivi fin da subito. I test al Nürburgring saranno per noi molto importanti, auguro un buon lavoro a tutti i piloti e sono sicuro che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni”.