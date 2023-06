GTWC | Galbiati carico per Spa dopo buoni spunti al Paul Ricard

Il weekend del GT World Challenge Europe al Paul Ricard è stato molto difficile, con molte macchine in pista e alcuni equipaggi entrati in azione preparare la 24h di Spa.

Fra questi c'era Kikko Galbiati, che assieme a Dylan Pereira e Andrey Mikovoz in FP1 e FP2 è partito con un buonissimo bilanciamento della Audi R8 LMS #66, seppur in condizioni meteo variabili.

Nonostante questo, lavorando insieme al team Tresor Attempto Racing, è uscito un buon lavoro per l’assetto da qualifica e soprattutto da gara. Rispetto a Monza l’equipaggio è riuscito a partire più avanti in griglia di partenza, come sempre ci sono tanti piloti in pochi decimi e l’affinamento sul set-up è stato fondamentale.

#66 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Andrey Mikovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira Photo by: SRO

C’è ancora molto da lavorare e da recuperare sulle vetture davanti che partono a metà schieramento. Partenza difficile per l’AM Mikovoz che si è ritrovato in condizioni di start difficili, nonostante la partenza in safety car, poi a causa di un contatto c’è stata la retrocessione in ultima posizione.

Per Galbiati subito un doppio stint che lo ha portato a risalire in 33a posizione con un passo gara molto veloce, girando sul passo dei PRO. Alla fine è arrivato un 27° posto assoluto e il 7° nella Bronze Cup. A tale proposito, manca ancora partire qualche posizione in avanti, causa traffico e piloti che cercano di recuperare.

La vettura è stata sicuramente migliore rispetto alla prima gara di Monza e adesso c’è da pensare alla 24h di Spa, dove arriveranno più macchine nella Bronze Cup, con due giorni di test buoni dove è stato portato avanti il lavoro per la classica delle Ardenne.

#66 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Kikko Galbiati, Dylan Pereira Photo by: SRO

"È stato un weekend difficile, nonostante questo siamo riusciti a lavorare bene e fare un ulteriore passo avanti - spiega Galbiati - Rimane fondamentale la qualifica, partire più avanti con tante macchine aiuta molto. Step in avanti anche per l'Audi migliorata rispetto a Monza".

"Mi trovo molto a mio agio adesso e nel mio doppio stint sono riuscito a recuperare diverse posizioni. Adesso c’è da pensare al Mugello dove sarò sulla Porsche 992 di EF Racing insieme a Vicky Piria nella GT Cup".

"Un’estate sicuramente ricca di impegni che mi aiuta molto a stare in macchina e macinare chilometri. Al Paul Ricard abbiamo avuto un “assaggio” della notte e ci siamo trovati molto bene. La 24h di Spa sicuramente è un’altra storia ma penso che ci sia la possibilità di fare bene".