Engstler, Feller e Magnus novità fra i 18 piloti ufficiali Audi

Audi Sport ha rivelato i nomi dei piloti ufficiali che nel 2022 verranno impiegati nei programmi del reparto Customer Racing, in assistenza ai team clienti.

In totale si tratta di 18 ragazzi, alcuni dei quali già facenti parte della famiglia dei Quattro Anelli, mentre per altri si tratta della prima esperienza da rappresentanti del marchio.

Fra questi entrano Luca Engstler, Gilles Magnus e Ricardo Feller. Il tedesco e il belga sono volti del mondo delle corse turismo, dato che Engstler in carriera ha vinto già 6 titoli nel TCR con vetture di Volkswagen e Hyundai, mentre Magnus era già entrato nel mirino di Audi con una selezione effettuata nel 2018 dalla federazione belga RACB che lo ha portato a gareggiare nel TCR Europe e poi nel WTCR.

Feller si è laureato Campione nell'ADAC GT Masters ed è reduce anche da esperienze nel GT World Challenge Europe, dove si è portato a casa il titolo Silver con la Lamborghini della Emil Frey Racing; quest'anno lo svizzero è già stato destinato alla R8 LMS della ABT Sportsline nel DTM.

A loro vengono aggiunti René Rast, che sarà compagno di Feller, e Nico Müller, entrambi da tempo con Ingolstadt e destinati l'anno prossimo al programma LMDh.

Proseguendo la lista, confermati anche Dennis Marschall, Christopher Mies, Patric Niederhauser, Frank Stippler, Dries Vanthoor, Charles Weerts, Frédéric Vervisch, Markus Winkelhock, Nathanaël Berthon, Christopher Haase, Pierre Kaffer e Kelvin Van Der Linde.

#12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini, Mattia Drudi Photo by: Giovanni Nappi

Completa lo schieramento il nostro Mattia Drudi, Re del Campionato Italiano GT Endurance e spesso impiegato in varie corse del rango, sia endurance che sprint.

“Abbiamo ringiovanito il nostro schieramento per presentarci pronti agli impegni tra GT3 e WTCR con i nostri team clienti", ha dichiarato Chris Reinke, Capo di Audi Sport customer racing.

“Oltre ai nuovi ragazzi da far crescere, abbiamo un bel mix di piloti internazionali che possono aiutarci a raggiungere successi nei programmi delle corse clienti e in altre gare strategiche per il marchio".

Reinke ha poi voluto ringraziare Mike Rockenfeller e Rahel Frey, che dal 2022 non saranno più piloti Audi.

"Dal profondo del cuore vorrei ringraziarli per l'impegno che hanno profuso, sono stati grandi ambasciatori contribuendo all'immagine di Audi in tutto il mondo. Auguro loro i migliori successi per il futuro".

A questo punto si attendono le conferme ufficiali degli impegni di tutti i protagonisti sopracitati, specialmente per quanto riguarda il WTCR e il GT World Challenge Europe, per il quale scopriremo il compagno di squadra di Valentino Rossi nel Team WRT.