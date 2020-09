GT Italiano, Vallelunga: pole per Imperiale Racing

Q1

Ferrari con la Mercedes AMG GT3 EVO in testa alla classifica con 1’31”993, seguito dalla Ferrari di Gai (AF Corse) terza posizione per Rovera e quarto Greco con l’altra Ferrari, quella di Easy Race.

Ottimo spunto di Pulcini con la Huracan del VSR che si piazza secondo davanti a Rovera e Gai.

In GT4 Postiglione non si fa attendere e balza al comando con 1’40”545 davanti a Magnoni e De Amicis.

Entra pista la R8 con Daniel Mancinelli e si mette in seconda posizione alle spalle di Pulcini che nel frattempo è andato in vetta alla classifica. Venturini abbassa il limite con 1’31”231 con la Huracan del Team Imperiale Racing.

Verso lo scadere del tempo Tujula riesce ad entrare nella Top Five con il quarto tempo di 1’31”988.

La classifica finale vede il miglior tempo per Giovanni Venturini davanti a Pulcini, Mancinelli, Tujula. Ferrari invece è il più veloce in PRO-AM davanti a Gai e Di Amato. In GT4 Postiglione regola Magnoni e De Amicis.

Q2

Il primo al “cancelletto” è Sean Hudspeth seguito da Baccani, Roda, Galbiati e il romano Marco Cioci al rientro nel Gt Italiano.

Primo crono della sessione proprio per Hudspeth 1’34”297 ma viene scalzato da Kikko Galbiati che fa il miglior tempo con 1’32”396, davanti a Roda. In GT4 Guerra vola con la M4 in 1’40”638 davanti a De Luca e De Castro.

In GT3 PRO-AM leadership per la Linossi in 1’32”669 davanti a Vezzoni e Baccani. Al primo giro lanciato Zug vola con la sua M6 e va in testa alla classifica con 1’32”052, si migliora Roda e sale dietro a Zug ma Agostini va in testa con Galbiati che lo supera poco dopo con 1’31”409. Bene Nemoto con la Huracan del VSR che sale terzo con 1’31”808.

Sotto la bandiera a scacchi Galbiati è il più veloce davanti a Agostini Nemoto Zug. In PRO-AM ottima la Linossi davanti a Cioci e Vezzoni. In GT4 Guerra il più rapido davanti a De Luca e De Castro.

Q3

Il primo ad uscire in pista è Di Amato seguito da Fuoco, Michelotto e la Porsche di Malucelli. Primo per Fuoco che stampa un 1’32”178 davanti a Di Amato, Michelotto e Malucelli primo di PRO-AM.

Frassineti sente l’aria di casa e vola in testa alla classifica con 1’31”443, Magnoni leader in GT4 ma è scalzato da Riccitelli con 1’40”938.

A nove minuti dalla fine, gomma nuova per Di Amato, Malucelli fa volare la R in terza posizione assoluta con con 1’32”879 ma Ferrari e la sua AMG GT3 si piazzano alle spalle di Frassineti.

Drudi si lancia per il giro veloce e passa in testa con 1’31”291, quinta la M6 con Sims. Bene Giammaria che con un solo giro giro lanciato fa quinto in 1’32”198.

Sotto la bandiera a scacchi Drudi il più veloce davanti a Frassineti e Fuoco. Per la griglia di partenza la Pole è andata in casa Imperiale Racing con Frassineti-Galbiati-Venturini, seconda posizione per la R8 di Mancinelli-Drudi-Agostini, terza piazza per Giammaria-Pulcini-Nemoto.

Quarta posizione per l’altra vettura del VSR Kroes-Schandorff-Tujula. In GT4 svetta la Porsche di Postiglione-Gnemmi-De Castro. Seconda piazza per la M4 di Guerra-Riccitelli-Neri e terza posizione per Magnoni-De Luca.