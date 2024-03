GTWC | Nuova sfida in Sprint Cup per la Lamborghini di Imperiale

La stagione 2024 della Imperiale Racing sarà caratterizzata anche da un programma internazionale nella GT World Challenge Europe, sempre come portacolori di Lamborghini.

La squadra emiliana ha infatti deciso di schierare una Huracàn GT3 EVO2 ai cinque eventi di Sprint Cup della serie di SRO Motorsports Group, provando a dare l'assalto alla Classe Bronze Cup.

A condividere il volante della Lamborghini #85 saranno Dmitry Gvazava, 36enne Campione in carica del GT Italiano Sprint PRO/AM ed Ugo De Wilde, 21enne che ha preso parte al Lamborghini Super Trofeo Europa (come il collega) in primis, affrontando anche impegni in ELMS ed IMSA sui prototipi.

“Vorrei ringraziare Imperiale Racing per avermi dato questa opportunità. È difficile trovare le parole giuste per dire quanto lo apprezzo. Nel 2009 ho iniziato a seguire questo campionato e per tutto questo tempo ho sognato di parteciparvi e oggi il sogno diventa realtà!", commenta Gvazava.

#85 Imperiale Racing, Lamborghini Huraran GT3 EVO2: Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava Photo by: Imperiale Racing

"Arrivo in questo campionato con una squadra di alto livello e un compagno di squadra forte come Ugo. Credo che i nostri obiettivi siano chiari a tutti e sono sicuro che faremo tutto il possibile per raggiungere il massimo risultato”.

De Wilde aggiunge: "Sono felicissimo di unirmi a Imperiale Racing per la Sprint Cup del GTWC: non vedo l’ora di iniziare la stagione e di scoprire la Lamborghini Huracàn GT3 EVO2. Si tratta di un grande progetto in cui tutti noi crediamo".

"Con Imperiale Racing c’è stata una bella presa di contatto: grazie ai miei partner, al team e a Lamborghini per il loro aiuto nel fare in modo che questo progetto diventasse realtà. Sono super motivato e determinato a dare il mio meglio nel corso di questa stagione in GT3, cercando podi e vittorie insieme a Dmitry!”.

#85 Imperiale Racing, Lamborghini Huraran GT3 EVO2: Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava Photo by: Imperiale Racing

All'esordio c'è anche Simone Giglio nel suo nuovo ruolo di Team Manager di Imperiale: “Siamo super carichi e non vediamo l’ora di tornare in pista. È un sentimento comune in tutta la squadra dai piloti, ai meccanici fino agli ingegneri ed al sottoscritto".

"Il campionato è indubbiamente difficile, tosto, ma da parte mia c’è massima fiducia verso tutto il team e siamo convinti di avere le carte in regola per fare bene. Abbiamo la consapevolezza della nostra forza e della nostra qualità, daremo il massimo".

"Abbiamo un bella line-up: Dmitry conosce già il team e le sue dinamiche e sono sicuro lavorerà al meglio con Ugo che pur molto giovane vanta esperienze importanti”.

De Wilde e Gvazava stanno già cominciando a lavorare in vista della nuova sfida al Paul Ricard, dove oggi e domani si terranno i test ufficiali collettivi tra tutti i partecipanti al campionato.