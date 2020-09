GT Italiano, Vallelunga, Libere 2: Audi si conferma in vetta

Parte in orario la seconda sessione di prove libere del Gt Endurance. Dopo il miglior tempo della sessione mattutina, in pista ci dovrebbe essere più battaglia, si cominciano a vedere le prime bozze di strategia e soprattutto si inizia a fare i conti con quelli che sono gli handicap time.

L’Audi R8 che si porta in testa alla classifica dei tempi con 1’33”140, poi migliorato dalla Huracan di Galbiati-Venturini-Frassineti e riconquistato dalla R8 con 1’32”693. Terza posizione per la Huracan del Team Sospiri con Pulcini-Giammaria-Nemoto e quarta posizione per la Ferrari di Af Corse con Roda-Rovera-Fuoco.

Per quanto riguarda la GT4, testa della classifica va alla Mercedes by Nova Race di Magnoni-De Luca con la Cayman by Ebimotors di De Amicis-Di Giusto-Marchi.

Giro veloce per la Huracan #32 dell’Imperiale Racing che porta il limite a 1’32”677, ma occhio alla Ferrari dell’RS Racing con Di Amato-Vezzoni che conquista la terza piazza. Si migliora la R8 e abbassa il limite a 1’32”640.

Nella seconda parte di sessione sale in testa alla classifica dei tempi la Huracan di Pulcini-Giammaria-Nemoto con 1’32”440, davanti all’Audi di solo due decimi.

Nel finale di gara la classifica rimane congelata, rimane in testa la R8 di Drudi-Mancinelli-Agostini, davanti alle due Huracan del Team di Vincenzo Sospiri. La M4 si conferma sulla lista dei tempi in GT4.

In questa sessione sono stati completati molti giri, sicuramente i team sono andati a lavorare sul passo gara e non sulla prestazione pura che dovrebbe arrivare domani in qualifica.

Domattina ci sarà il semaforo verde per la terza sessione di libere alle ore 09.00.