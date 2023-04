CIGT | Lamborghini-Imperiale a Denes-Gvazava e Ciglia-Fascicolo

Carica lettore audio

Quando manca un mese all’inizio della stagione 2023, Imperiale Racing annuncia i piloti che prenderanno il via del Campionato Italiano GT Sprint a bordo delle Lamborghini Huracàn GT3 Evo curate dal team di Mirandola.

Sulla Lamborghini #54 gareggeranno in categoria Pro-Am saliranno lo statunitense Philippe Denes e Dmitry Gvazava, mentre sulla Huracàn #16 si alterneranno Massimo Ciglia e Giuseppe Fascicolo.

Gvazava, 35 anni, lo scorso anno ha trionfato nell’appuntamento di Imola del Lamborghini Super Trofeo Europe Pro-Am Cup, campionato in cui ha poi raccolto un podio anche al Paul Ricard. Sempre nel 2022 ha siglato la pole position ed ha chiuso due volte secondo a Misano nel GT2 European Series Am a bordo di una Huracàn Super Trofeo Evo GT2. Vincitore due volte della serie Mitjet nazionale (2016, 2018) ha conquistato tre volte il podio nella GT4 Cup francese ed ha chiuso al secondo posto il 24H Series Continents Championship GTX nel 2020.

Denes, 24 anni, è reduce dalla stagione 2022 che lo ha visto protagonista nella GT4 tedesca e nel DTM. Nella sua carriera, cominciata in America con i kart, ha colto il terzo posto nella F1600 Championship Series ad appena diciassette anni, vincendo due volte a Watkins Glen. Dopo aver corso con le Tatuus USF17-Mazda nel 2017, l’anno successivo è salito sul podio a Barcellona nell’International GT Open ed ha vinto la 12 Ore di Silverstone a bordo di una Porsche 991-I Cup. Questa sarà la sua prima stagione su una Lamborghini.

Ciglia, 42 anni, ha esordito in Lamborghini nel 2021 quando ha chiuso secondo per un solo punto alle World Finals in categoria AM. Lo scorso anno ha conquistato la Pro-Am Cup nel Lamborghini Super Trofeo Europa e tornerà quest’anno a giocarsi un campionato tricolore dopo le due stagioni trascorse nel monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Fascicolo, 48 anni, dopo molte stagioni nel Ferrari Challenge e nel Trofeo Maserati ha colto i suoi migliori risultati proprio in GT. Vicecampione europeo GT4 Am nel 2018 ha sfiorato la vittoria nel CIGT Sprint 2019 e nel CIGT Endurance 2022 laureandosi campione CIGT Endurance GT4 nel 2021.

Philippe Denes: “Sono entusiasta di annunciare che parteciperò all’intero campionato italiano GT Sprint con Imperiale Racing. È da tempo che ho l’obiettivo di disputare un’intera stagione con una vettura GT3 e farlo con una squadra così importante è qualcosa che mi restituisce grande emozione. Il feeling che ho avuto con la squadra fin dal primo test è stato ottimo. Inoltre, guidare con una casa automobilistica così prestigiosa come Lamborghini è un grande onore e non vedo l’ora di dare il mio 110% per portare a casa delle importanti soddisfazioni”.

Dmitry Gvazava: “Sono ovviamente felice di unirmi ad Imperiale Racing. Un grazie al team per questa opportunità e per la fiducia che hanno riposto in me. Farò tutto quello che posso per aiutarci a raggiungere i risultati che ci siamo prefissati”.

Massimo Ciglia: “Sono felicissimo di tornare a gareggiare sulle piste di casa nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint a bordo della Lamborghini Huracàn GT3 Evo del team Imperiale Racing. Per la prima volta sarò in equipaggio con Giuseppe Fascicolo con cui non vedo l’ora di iniziare perché so che possiamo fare bene fin dalla prima gara”.

Giuseppe Fascicolo: “Non vedo l’ora che inizi questa nuova stagione con il mio nuovo team con il quale già fatto un paio di test. Sono rimasto subito colpito dalla professionalità e dal rapporto umano che si è instaurato da subito. Ho avuto occasione di conoscere il mio teammate Massimo Ciglia con il quale so che faremo bene Abbiamo entrambi voglia di crescere e di vincere e daremo filo da torcere ai nostri avversari”.

Luca Del Grosso (Team Manager): “Non vediamo l’ora di poter prendere il via di questa nuova stagione nello Sprint con una line-up totalmente nuova. Abbiamo lavorato molto sulla preparazione dei piloti in queste settimane e il feeling è positivo. Denes e Fascicolo hanno girato a Monza lo scorso 28 marzo dopo una prima uscita a Misano che ha visto impegnato solo Giuseppe".

"Ciglia ha avuto un primo contatto a Cremona il 21 di marzo mentre oggi, a Monza, è stato il battesimo di Gvazava con Imperiale. Faremo di tutto per confermarci ai vertici, come abbiamo fatto in questi anni e anche se è molto difficile fare delle previsioni dato l’abituale alto livello della serie e l’importante numero di partecipanti, sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni”.

