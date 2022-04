ETCR | Giovanni Venturini completa il poker di Romeo Ferraris

Carica lettore audio

Giovanni Venturini è il quarto ed ultimo pilota firmato dalla Romeo Ferraris per prendere parte alla stagione 2022 del FIA ETCR.

Il 30enne veneto va quindi a completare il poker di concorrenti annunciati dal team di Opera per le sue Giulia ETCR che schiererà nella serie turismo elettrica.

Venturini, che si è fatto le ossa sulle monoposto per poi affermarsi nel mondo del GT, dove è reduce da diverse stagioni come pilota di Lamborghini Squadra Corse, si raggiunge il già confermato Luca Filippi e i nuovi ingaggi Maxime Martin e Bruno Spengler.

#66 Attempto Racing Lamborghini Huracan GT3: Giovanni Venturini, Marco Mapelli Photo by: Vision Sport Agency

"Da quest'anno si apre un nuovo capitolo della mia carriera e sono stato subito entusiasta di cogliere l'opportunità di correre con Romeo Ferraris nel campionato FIA ETCR", afferma il vicentino.

"Si tratta di un progetto con ampi margini di crescita e molto affascinante, ancor di più perché mi permetterà di scoprire in prima persona i punti di forza della propulsione elettrica nel motorsport".

"So di aver molto da imparare, ma conto di poter essere protagonista al volante della Giulia ETCR già a Pau, un tracciato dove ho sempre desiderato misurarmi. Ora l'occasione è arrivata".

Romeo Ferraris-M1RA, Alfa Romeo Giulia ETCR Photo by: Romeo Ferraris

Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris, ha aggiunto: "Sono soddisfatta della line-up che abbiamo messo insieme per questa edizione del FIA ETCR. Giovanni è un altro pilota di grande valore che ha scelto di correre con noi dopo Luca, Maxime e Bruno: grazie a questo quartetto possiamo contare su talento, velocità, esperienza e capacità di lavorare in organizzazioni molto strutturate, anche per contribuire allo sviluppo tecnico".

"Si tratta di requisiti preziosi, che ci permetteranno di crescere ulteriormente come team oltre che come costruttore e di rendere ancora più competitiva la Giulia ETCR".

"La fiducia riposta nel nostro progetto da piloti di questo calibro ci regala una dose aggiuntiva di entusiasmo per l'inizio della stagione a Pau".