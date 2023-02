CIGT | Guerra completa la formazione di BMW Ceccato per il 2023 Il bresciano torna in BMW dopo le esaltanti stagioni 2019 e 2020 quando portò al debutto in Italia la BMW M4 GT4 e conquistò il titolo italiano GT4 del CIGT Sprint.

Di: Redazione Motorsport.com Carica lettore audio Ceccato Racing ha completato la formazione per la stagione 2023 nel Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo l'annuncio di Marco Cassarà, Stefano Comandini, Francesco Massimo De Luca, Jens Klingmann, Alfred Nilsson, Bruno Spengler, Carlo Tamburini e Salvatore Tavano il BMW Italia Ceccato Racing Team si completa con l'ufficializzazione di Francesco Guerra. Classe 1995, il pilota bresciano farà così il suo ritorno con il marchio di Monaco di Baviera dopo le esaltanti stagioni 2019 e 2020 nella serie che lo hanno visto dapprima portare al debutto la BMW M4 GT4 nella stagione d'esordio nel 2019 e quindi conquistare il titolo Sprint sempre in categoria GT4 nel 2020. Esordiente con le ruote coperte già nel 2018 con la vittoria nella Lotus Cup Italy, Guerra ha chiuso con un secondo posto (Sprint) ed un terzo (Endurance) la stagione CIGT 2019 dimostrando velocità ed esperienza. Dopo il titolo 2020, nel 2021 ha militato nella GT4 European Series per poi esordire lo scorso anno in categoria GT3. L'ingaggio da parte di Ceccato Racing gli permetterà di salire al volante di una delle BMW M4 GT3 che saranno schierate per la stagione che inizierà il prossimo maggio. Francesco Guerra, BMW Team Italia Photo by: BMW "Sono molto contento di tornare a correre con BMW e con il team Ceccato Racing con il quale ho condiviso le stupende stagioni 2019 e 2020 e ho sempre considerato come una famiglia", ha dichiarato Guerra. "Sicuramente avrò bisogno di un po' di tempo per costruire il feeling con la nuova BMW M4 GT3 che non ho mai guidato, ma sono sicuro che l'ottimo rapporto con i ragazzi del team e quello che costruiremo con i miei nuovi compagni di equipaggio mi aiuterà a rendere questo processo di apprendimento più veloce". "L'obiettivo è quello di essere competitivi fin dall'inizio per poter puntare a recitare un ruolo da protagonisti".