CIGT | Il motorsport piange la scomparsa di Cristiano Cavalleri

Questa sua passione lo aveva portato a creare un Team per competere nei campionati Gran Turismo, tra GT Open, FIA GT e Campionato Italiano Gran Turismo.

Tanti i piloti che sono passati per la sua squadra, Enrico Toccacelo, Paolo Ruberti, Andrea Palma, Raffaele Giammaria, Matteo Cressoni, Francesco La Mazza, Francesca Linossi e il papà “Linos”, Max Mugelli, Alessandro Balzan e tanti altri.

Una figura di spicco in quegli anni, la passione e la serietà lo hanno sempre contraddistinto, riuscendo a cogliere importanti risultati. Affabile, gentile ma allo stesso tempo, serio nel suo lavoro, schietto e soprattutto 'vero'.

Ferrari 430, Edil Cris Racing Photo by: Stefano Reali

Queste le parole di La Mazza: “Ho condiviso con te due delle più belle stagioni della mia carriera, cariche di emozioni che non dimenticherò mai. Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche così... non è mai un buon momento per ricevere queste notizie. Ciao Cristiano” .

Ruberti aggiunge: “Purtroppo Cris è venuto a mancare, era una persona veramente genuina e buona. Ho corso per il suo Team per tre stagioni ed ero il suo pilota di riferimento. Era un grande uomo e lo porterò sempre nel mio cuore. Ciao Cris, fai buon viaggio”.

Il ricordo di 'Linos': "Ho conosciuto Cristiano nel 2006 ed è stata subito intesa tra noi. L’ho sempre ritenuto, anche se criticato da molti, una delle persone più belle del motorsport italiano di quegli anni (2006-2009, ndR). Penso che sia stata l’unica persona che abbia veramente aiutato la famiglia Linossi. Era una persona con un cuore molto grande. Guardava sempre prima alle sue macchine che hai suoi interessi. Un vero peccato che se ne sia andato. Ciao Cristiano".

Cristiano Cavalleri Photo by: Stefano Reali

Lo segue Cressoni: “Grande uomo di passione, con un cuore unico. Mi ha aiutato tanto, facendomi correre nel suo team, finanziandomi la stagione 2006 nella F3000. Purtroppo molte persone si sono approfittate della sua bontà e questo lo ha portato a stancarsi del motorsport. Questo era lui…la sua famiglia, le nostre feste, la passione nello spingere la macchina, la beneficenza di aiutare i più bisognosi… insomma Cavalleri. Davvero un colpo al cuore, lo porterò sempre con me".

Queste sono solo alcune testimonianze su questo grande uomo. Ci mancherà, mancherà al motorsport, ma soprattutto alla sua famiglia.

La redazione di Motorsport.com si stringe attorno a famiglia ed amici di Cavalleri per le più sentite condoglianze. Ciao Cris.

