GTWC | A Monza c'è anche la BMW di Ceccato Racing in PRO-AM La squadra veneta schiera la sua M4 GT3 al via del primo evento stagionale di Endurance Cup con il #15 per Comandini/Guerra/Cassarà e prepararsi per il CIGT.

Di: Francesco Corghi Carica lettore audio Il team Ceccato Racing ha ufficializzato la sua presenza al primo evento della stagione 2023 del GT World Challenge Europe in quel di Monza. Il fine settimana del 21-23 aprile si disputa infatti la gara d'apertura dell'Endurance Cup sul tracciato brianzolo e la squadra ufficiale di BMW Motorsport Italia capitanata da Roberto Ravaglia si schiererà con una delle sue M4 GT3. La notizia era già stata anticipata qualche settimana fa da Motorsport.com ed oggi abbiamo l'ufficialità che Marco Cassarà, Stefano Comandini e Francesco Guerra saranno a bordo dell'auto bavarese per preparare al meglio la stagione che li attende nel Campionato Italiano Gran Turismo. Per Ceccato Motors Racing/BMW Team Italia è la seconda uscita di fila in una serie internazionale che fa tappa nel Bel Paese, dopo la partecipazione alla tappa di Imola del DTM 2022 con Timo Glock al volante. Cassarà avrà così modo di esordire con la M4 provata di recente nei test di Misano, così come Guerra, mentre il veterano e ormai immancabile Comandini nelle fila di Ceccato-BMW completa l'equipaggio iscritto alla Classe PRO-AM con il #15, numero dal significato particolare dato che è quello con cui Ravaglia conquistò il DTM nel 1989. Marco Cassarà, Ceccato Motors Racing, BMW M4 GT3 Photo by: BMW Motorsport