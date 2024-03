Testata a Vallelunga l'intelligenza artificiale per i track limit

Il mondo del motorsport ha a che fare quasi ogni settimana con il problema track limit e le ormai consuete polemiche a corredo, data anche la complessità nel monitorare tutto ciò che i piloti fanno in pista.

Basti pensare, ad esempio, a quanto avvenuto nel Gran Premio d'Austria di Formula 1 nel 2023, quando la Federazione fu costretta a verificare oltre 1200 casi durante la gara, con un notevole ritardo nell'assegnazione delle penalità. Ciò al tempo causò chiaramente diversi malumori, anche perché qualche pilota non aveva ricevuto alcun avvertimento a causa di questo ritardo, come invece accade solitamente, ritrovandosi direttamente una penalità senza poter reagire.

Per riuscire a monitorare con maggior accuratezza e velocità le possibili infrazioni, si chiede aiuto al mondo della tecnologia, in particolare all'intelligenza artificiale legata alla Computer Vision. L'idea è che questo sistema venga utilizzato per esaminare ogni pixel in una determinata area all'interno del video, in modo da poter giudicare se le auto hanno superato i limiti della pista. Soprattutto, questo nuovo approccio dovrebbe consentire di essere molto più efficace nel ridurre il numero di possibili infrazioni che richiedono un controllo finale da parte di un umano, velocizzando così l'iter.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Le prime prove in Formula 1 sono state svolte alla fine dello scorso anno ad Abu Dhabi in via sperimentale, ma nel mondo si stanno sperimentando diverse soluzioni e sistemi. Un esempio è il test svolto all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga negli scorsi giorni, in cui è stato sperimentato un sistema di gestione dei track limit sviluppato da Mermec Engineering (società parte di Angel Holding, guidata dal Presidente Cav. Vito Pertosa, che sviluppa soluzioni per i settori ferroviario, meccatronica digitale e aerospazio).

A spiegare qualcosa in più sul funzionamento del sistema è stato Niccolò Chierroni, CEO di Mermec Engineering, il quale ha illustrato come la sperimentazione sia partita l'anno scorso nel mondo delle due ruote, per poi allargarsi anche alle quattro ruote tramite ACI. “L’idea nasce dall’interazione con la Direzione Gara, che si trova poi durante le gare a dover gestire tante segnalazioni di track limit, che spesso non sono oggettivizzate in maniera chiara. Ne nascono quindi contestazioni e problemi nella gestione".

"Abbiamo così pensato che i nostri sistemi di analisi automatica dei video, quindi intelligenza artificiale applicata alla computer vision, potessero essere di supporto. Il sistema è pertanto in grado di riconoscere in maniera automatica le vetture in pista, monitorandone il superamento di una linea limite nelle curve attenzionate. In seguito all’identificazione dell’infrazione, la Direzione Gara riceve in tempo reale un estratto del video, abbinato ad uno storico delle informazioni, potendo così procedere all’eventuale applicazione di sanzioni".

L'aspetto più interessante menzionato da Chierroni è che questo sistema potrebbe appoggiarsi già al circuito di telecamere esistente, anche se chiaramente delle strumentazioni più recenti e ad alta risoluzione potrebbero fornire rilevazioni ancora più efficaci: "Un sistema semplice ed intuitivo che, che può simbioticamente legarsi alle telecamere già presenti nel circuito e fornisce una precisione nell’ordine dei centimetri, dipendente principalmente dalla risoluzione delle telecamere installate. Anche la versatilità, tra i punti forti, con le “linee limite” facilmente adattabili ad ogni tipo di curva".

Positivo è stato il responso del Presidente dell’ACI, subito dopo aver preso parte alla presentazione: “L’impressione è ottima: una tecnologia innovativa e affidabile. Credo che sfruttare certe opportunità offerte dall’intelligenza artificiale sia fondamentale, anche per rispondere al meglio alle sfide del futuro”.

Si tratta indubbiamente di una soluzione che può rappresentare il futuro del motorsport nella gestione dei track limit, soprattutto considerando che, ad esempio, in Formula 1 la FIA è stata costretta a rimuovere i sensori perché si sono rivelati troppo innacurati. Infatti, i loop hanno riportato anche segnalazioni errate, poi verificate anche a occhio dagli ispettori della Federazione, motivo per il quale poi questi sensori sono stati disattivati in vista del passaggio all'intelligenza artificiale.

"In sostanza, quello che abbiamo concluso dopo l'Austria è che tutte e tre le fonti di dati inviavano segnalazioni potenziali e che, se si escludevano tutte quelle erroneamente segnalate dai loop e si analizzava se tutte quelle correttamente segnalate dai loop fossero state catturate anche dall'uomo, la risposta era sì [vi era un track limit]", aveva spiegato a fine 2023 Tim Malyon, vice direttore di gara e responsabile del Centro Operativo Remoto della FIA a Ginevra.

"Quindi abbiamo concluso che i loop non erano sufficientemente accurati. E che la soluzione di gran lunga più accurata era quella di avere un analista di dati che guardasse il video stesso".