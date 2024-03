Race of Glory: il WRC 1983 prende vita con l'aiuto di Sparco

Era il 1977 quando, nel mondiale di Formula 1, Niki Lauda si laureava per la seconda volta campione del mondo con la Ferrari 312 T2. A Torino, tre giovani piloti di rally, che sognavano di dare al mondo dell’automobilismo più sicurezza e più stile fondavano Sparco acronimo di Società Produzione Articoli Competizione.

Nell’anno successivo alla sua fondazione Sparco produce la sua prima tuta – in grado di resistere 20 secondi al fuoco – e, nel 1979, il suo primo sedile da corsa. Dopo solo pochi mesi, i prodotti Sparco diventano un punto di riferimento per il mondo delle competizioni automobilistiche: tute ignifughe, scarpe da corsa, guanti e caschi protettivi diventano un must per i piloti che cercano maggior sicurezza. Nel 1983, dopo soli cinque anni dalla fondazione, arriva il primo mondiale: Nelson Piquet su Brabham BT52 vince il campionato di Formula 1 indossando una tuta Sparco.

Nel 1983 si disputava inoltre, il campionato mondiale rally, dove si iniziavano ad affermare i team Lancia, Audi, Nissan, Opel e Toyota e per i quali Sparco confezionava l’abbigliamento da gara con i più alti standard di sicurezza dell’epoca.

Quella di Sparco è una storia legata a doppio filo al mondo del rally

Negli anni d’oro del rally, Sparco e Martini Racing hanno contribuito ai trionfi dei migliori piloti del pianeta: da Miki Biasion, ultimo italiano a vincere il WRC nel 1988 e nel 1989, al finlandese Juha Kankkunen, 4 volte iridato tra il 1986 e il 1993, dal tedesco Walter Röhrl, che dominò nel campionato mondiale rally 1980 e 1982, al francese Didier Auriol, compagno di Biasion nel 1989. Leggende, come gli indimenticabili Henri Toivonen, Markku Alén, Attilio Bettega, Colin McRae e molti altri.

Per questo motivo al momento della realizzazione dei costumi di scena e della ricostruzione storica degli eventi per il film Race for Glory Audi vs. Lancia, la memoria storica è stata quella di Sparco.

E’ in arrivo al cinema, il 14 Marzo, Race for Glory

Il film racconta l'incredibile storia del Campionato del mondo rally del 1983, durante il quale il team Lancia, guidato dal Leggendario Cesare Fiorio, interpretato da Riccardo Scamarcio, sfidò il potente team Audi.

Una storia di passione, determinazione e coraggio che ha scritto una delle pagine più indimenticabili dello sport automobilistico e in cui Sparco ha svolto un ruolo fondamentale al fianco dei protagonisti del tempo e nella sua importante ricostruzione cinematografica.

Sparco ha partecipato attivamente alla produzione del film fornendo l’abbigliamento tecnico da gara in fedele replica ai modelli del tempo: Sparco Martini Racing, Audi e tutti gli altri team.

Alti standard di sicurezza dedicati ai costumi di scena per attori e stuntman, ma non solo!

Non solo l’abbigliamento da gara, ma anche quello del team fuori dal campo gara con lo stile ed i colori dell’epoca. Per vivere il tempo libero, in total look con le storiche stripes riproposte anche nell’abbigliamento di tutti i giorni, proprio come Cesare Fiorio all’epoca.