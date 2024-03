MotoGP | Aerodinamica, “ultimo pezzo del puzzle” per lo sviluppo

Le appendici aerodinamiche hanno acquisito un’importanza sempre maggiore in MotoGP da quando furono introdotte per la prima volta da Ducati, che posizionò delle piccole ali sulle sue moto. Da lì, gli altri costruttori hanno seguito la scia dopo aver visto quanto queste novità avessero trasformato le prestazioni delle Desmosedici.

L’impatto dell’eccessiva aerodinamica sulla qualità delle gare sta diventando un argomento controverso, tuttavia nel 2024 si è visto che si è alzato il tiro sull’investimento su ali e carene, con Aprilia e KTM che aprono strada in termini di sviluppo.

Jack Miller crede che l’aerodinamica offra un metodo efficace, dal punto di vista dei costi, per portare aggiornamenti sulle MotoGP e sostiene che ora sia l’ultima area chiave che non è ancora stata pienamente sfruttata dai cinque costruttori che competono nella classe regina.

“Questa è la cosa principale”, afferma l’australiano di KTM. “Abbiamo trascorso molto anni a sviluppare l’elettronica, i motori, le gomme e molto altro. Ora siamo all’ultimo pezzo del puzzle di quello che possiamo fare”.

“Ho visto delle dichiarazioni di qualcuno di Aprilia che afferma sia più economico per loro sviluppare l’aerodinamica piuttosto che il motore. Beh, è vero. Non vogliamo sviluppare di nuovo uno di quei motori MotoGP, è folle. Quindi l’aerodinamica è un pezzo facile da installare che può aiutare. Ma dove finisce? Quanto prosegue? Non lo so”, dichiara Miller.

Aprilia Racing Team bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia ha conquistato le prime pagine nei test pre-stagionali, quando ha fatto debuttare una versione radicalmente rinnovata della RS-GP, che presentava un grande alettone posteriore e un nuovo pannello in carbonio sul forcellone.

Aleix Espargaro, portacolori del team ufficiale, ha descritto la sempre maggiore resilienza sull’aerodinamica come qualcosa che “fa parte del gioco”, sottolineando il vantaggio del marchio nel concept del 2024: “Abbiamo visto che le linee cambiano molto nel nostro sport, è parte del gioco”.

“Ho detto molte volte che non si tratta di ciò che ci piace o meno. Questo è il regolamento e devi essere il migliore, la nostra moto è molto buona dal punto di vista aerodinamico. Quindi speriamo che a Portimao questo downforce in più ci aiuterà. Tutti hanno molta aerodinamica. La nostra è molto buona, ma quando hai un buon team di ingegneri aerodinamici, significa che la moto ha molto carico a centro curva, cosa che abbiamo, ma non ha tanta forza sul rettilineo”, conclude il catalano.