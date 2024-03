Perché Abu Dhabi sta lanciando una nuova categoria di gare autonome

L'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) organizzerà una serie di gare di alto profilo senza pilota sul circuito di Formula 1 di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, utilizzando le auto della più importante categoria a ruote scoperte giapponese, la Super Formula, che possono viaggiare a oltre 280 km/h.

Il primo evento è previsto per il 27 aprile ed è stato progettato per mostrare la straordinaria velocità della guida autonoma, mettendo insieme i migliori informatici, codificatori e sviluppatori del mondo.

L'obiettivo è quello di rimodellare il futuro della mobilità combinando l'intelligenza artificiale all'avanguardia con sensori e tecnologie informatiche di ultima generazione. In palio c'è un montepremi di 2,25 milioni di dollari, mentre i team si battono per rendere le loro auto più veloci e più intelligenti degli avversari.

Il concetto di A2RL proviene dal gruppo ASPIRE, il braccio di gestione del programma dell'Advanced Technology Research Council della capitale degli Emirati Arabi Uniti. "Si tratta di un investimento a lungo termine", afferma Tom McCarthy, direttore esecutivo di ASPIRE. “Ci sono stati tentativi in tal senso, come Indy Autonomous Challenge e Roborace, ma la grande sfida deve ancora essere affrontata".

"Hanno fatto passi da gigante e noi ci basiamo sul loro lavoro, ma quello che vogliamo vedere è un processo che vada avanti per molti anni. Vogliamo un processo che veda lo sviluppo della tecnologia e la sua applicazione su strada. Stiamo rendendo tutto questo reale: correre in pubblico e creare qualcosa che sia divertente. In questo modo possiamo far progredire la scienza e la tecnologia, oltre che l'accettazione da parte dei consumatori.Vogliamo assicurarci che il nostro pubblico, sia in pista che online, viva un'esperienza ricca e divertente".

Il telaio Dallara EAV24, basato sul design della Super Formula SF23, sarà alimentato da un motore da corsa turbo a quattro cilindri, basato su un'unità Honda da due litri, che erogherà la potenza attraverso un cambio a sei marce.

Le auto saranno dotate di sette telecamere Sony a 360 gradi, quattro radar ZF ProWave, tre lidar Falcon Kinetic, un computer di bordo Neousys di alto livello con GPS. L'auto è già stata testata in pista a Dubai con un vero pilota - l'ex pilota Red Bull di F1 Daniil Kvyat - ma l'area dell'abitacolo delle macchine è ora piena di elettronica in vista delle gare. Questo "stack da corsa autonomo" farà muovere l'auto in pista grazie a un sistema drive-by-wire che aziona i normali comandi.

"Sarà come fare un esperimento scientifico in pubblico", ha detto McCarthy. Volevamo un'auto che avesse un vero e proprio fattore di attrazione e la Super Formula giapponese era perfetta perché l'anno scorso avevano appena presentato un nuovo telaio Dallara che potevamo sviluppare per la guida autonoma. Lo stack autonomo percepisce l'ambiente, invia i segnali al computer e poi la vera sfida per i team è programmarlo in modo che agisca su tutti quei segnali e dia istruzioni agli attuatori per controllare la vettura.

"La sfida per i codificatori consiste nel fondere tutti i dati disponibili e sfruttarli per far funzionare l'auto in modo autonomo. Una volta che l'auto si accende, è da sola: nessuno può interferire con essa. L'unico controllo esterno, da parte del team o del controllo di gara, è l'istruzione di arresto per motivi di sicurezza. L'auto deve completare da sola le operazioni in pista, come il sorpasso di un'altra vettura. Metteremo le auto insieme e chiederemo loro di fare cose autonome, invitando il pubblico a vedere cosa succede. Crediamo che questo possa portare all'accettazione di ciò che è realmente possibile".

Oltre a lanciare la sua nuova serie di sport motoristici, con più auto in pista contemporaneamente, A2RL è stata progettata per essere una piattaforma di ricerca e sviluppo in grado di far progredire il settore della tecnologia autonoma. "Nell'organizzazione di un evento motoristico, la grande sfida che stiamo cercando di affrontare riguarda la sicurezza stradale", ha aggiunto McCarthy. “Abbiamo assistito a enormi progressi nella tecnologia delle auto che tutti guidano, ma non abbiamo assistito a una sostanziale diminuzione degli incidenti stradali e dei decessi, che rimangono ostinatamente alti".

"Crediamo che la ragione principale sia il grande divario tra ciò che l'auto può fare e ciò che il guidatore medio può fare. Le auto sono più sicure in caso di incidente, riducendo al minimo le conseguenze grazie alle zone di contenimento e agli airbag, ma ciò su cui ci concentreremo è evitare l'incidente. La robotica autonoma e l'intelligenza artificiale possono colmare questo divario tra l'auto e il guidatore, per ottenere risultati più sicuri sulle strade”.

"Arrivare a questo punto non è semplice. Riteniamo che le auto del futuro continueranno a essere guidate da esseri umani e che le auto senza conducente o i taxi saranno una minoranza, probabilmente nelle aree urbane, e andranno molto lentamente. Almeno nei prossimi dieci o venti anni. Vogliamo concentrarci sulla guida attiva. Quindi, nel mondo reale, non vogliamo togliere il conducente dall'auto, ma renderlo più sicuro. Per realizzare il potenziale, è necessario spingere i progressi tecnologici e far sì che i conducenti vedano questa tecnologia in azione per accettarla".

Per creare la competizione, sono state riunite squadre provenienti da Emirati Arabi Uniti, Cina, Germania, Ungheria, Italia, Singapore, Svizzera e Stati Uniti. Queste inizieranno con l'accesso al software fornito a bordo delle auto, sul quale potranno poi costruire o che potranno sostituire in base a come ritengono opportuno.

ASPIRE promette un "quadro misto" di format di gara per dimostrare il concetto di ciò che sta cercando di realizzare. In caso di successo, ASPIRE spera di espandersi in un futuro calendario di gare con eventi in Europa e in Asia, nonché di espandersi in futuro alle gare di buggy fuoristrada e di droni.

"In definitiva, vogliamo anche che sia resa come un’esperienza di gioco", ha detto McCarthy. “Abbiamo sviluppato una telecamera VR da inserire nelle auto, in modo che le persone possano vivere un'esperienza di realtà virtuale, e abbiamo sviluppato un'app e un processo che consentono di salire su un'auto fantasma e di gareggiare contro ciò che accade in pista. Una visione di questo tipo sarebbe quella di vedere gare mensili in un mondo virtuale che si svolgono in parallelo alle tre gare che terremo all'anno. Vorremmo creare un intero ecosistema attorno a questa gara, in modo che sia divertente, educativa e di sviluppo".

Visita A2RL.io per maggiori informazioni.