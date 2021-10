Motorsport Network acquisisce Autoblog Argentina

Miami, Florida - 25 ottobre 2021 - Motorsport Network ha annunciato oggi di aver acquisito Autoblog Argentina, il sito di notizie automobilistiche più letto del paese. Il sito di Autoblog Argentina migrerà sulla piattaforma di Motorsport Network e sarà conosciuto come Motor1.com Argentina. Motorsport Network ha anche annunciato il lancio di InsideEVs Argentina, parte della proprietà digitale di punta Inside EV che si occupa di notizie sui veicoli elettrici.

Motor1.com Argentina offrirà notizie geo mirate al pubblico di lingua spagnola in tutta l'America Latina, concentrandosi su auto nuove e usate per acquirenti e appassionati, con contenuti che includono notizie, recensioni, guide all'acquisto e prezzi, nonché video premium. InsideEVs Argentina si concentrerà sulla fornitura di notizie del giorno sui veicoli elettrici, così come la copertura in profondità esaminando il come, cosa e perché di questi veicoli.

Filippo Salza, Chief Digital Officer di Motorsport Network, ha commentato: "L'Argentina rappresenta uno dei più grandi mercati automobilistici del Sud America. Motor1.com è già uno dei principali siti web di notizie per l'industria automobilistica, l'acquisizione di Autoblog Argentina e il conseguente lancio delle edizioni Motor1.com e InsideEVs Argentina supportano la strategia commerciale globale di Motorsport Network e l'espansione in nuovi mercati per l'industria automobilistica globale”.

Carlos Cristófalo, fondatore di Autoblog Argentina e nuovo direttore di Motor1.com Argentina ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti di entrare a far parte di Motorsport Network e della famiglia Motor1.com, oltre a lanciare Inside EVs Argentina, che fornirà un focus locale su ciò che è di tendenza quando si tratta di mobilità. Il team di talento dietro il successo di Autoblog Argentina continuerà a lavorare sotto queste nuove piattaforme per portare ai lettori nuovi ed entusiasmanti modi per comprendere l'industria automobilistica in evoluzione, con particolare attenzione al mercato locale".

Informazioni su Motor1.com

Motor1.com è un gruppo internazionale di media digitali tecnologicamente avanzato, specializzato in contenuti automobilistici, che fornisce le ultime notizie, recensioni di auto, guide all'acquisto, listini prezzi e produzione di video premium. Motor1.com comprende attualmente 12 edizioni in 11 lingue. Motor1.com fa parte della famiglia di piattaforme mediatiche digitali Motorsport Network.

Siti web: www.motorsportnetwork.com / www.motor1.com

Informazioni su InsideEVs

InsideEVs si concentra su tutto ciò che riguarda i veicoli elettrici - come funzionano, cosa fanno e perché sono importanti. InsideEVs' copre le notizie sui veicoli elettrici, oltre ad essere la proprietà di punta del gruppo di siti web EV Network che sono dedicati all'adozione di massa dei veicoli elettrici. InsideEVs riunisce alcuni degli addetti ai lavori più competenti e conosciuti, oltre a decine di collaboratori di spicco.

Informazioni su Motorsport Network

Motorsport Network è il leader dei media indipendenti, dell'intrattenimento interattivo e dell'e-commerce focalizzato sulle industrie automobilistiche e del motorsport. Ogni mese, circa 60 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per essere intrattenuti o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Motorsport Network si trova nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e fornisce un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche per i nostri clienti. Motorsport Network mette gli appassionati di corse e di automobili in un viaggio che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed eSports, e sfrutta l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Attraverso l'uso della tecnologia interna e dei moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente, i processi, la creazione di contenuti e i prodotti di Motorsport Network sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i clienti e i partner.

