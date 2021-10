Formula 1 e Motorsport Network svelano i risultati del più grande sondaggio sportivo mai condotto da Nielsen Sports

AUSTIN, Texas (21 ottobre 2021) - Formula 1 e Motorsport Network hanno annunciato oggi i risultati del sondaggio globale per i fan della Formula 1 2021. Lanciato all'inizio di settembre 2021, il sondaggio globale per i fan della Formula 1 è stato commissionato da Motorsport Network in collaborazione con Formula 1 e Nielsen Sports, gli esperti globali di informazioni, dati e misurazioni. Condotto in 15 lingue attraverso la piattaforma Motorsport.com, e ricevendo il feedback di 167.000 fan in 187 paesi, è il più grande sondaggio sportivo singolo mai peso in analisi da Nielsen Sports.

I risultati del 2021 F1 Global Fan Survey hanno rivelato che la Formula 1 è considerata l'apice del motorsport agli occhi dei fan a livello globale. La Formula 1 sta anche vedendo un maggiore interesse e impegno da parte di una base di fan più entusiasta, diversificata e in evoluzione rispetto all’ultimo sondaggio svolto nel 2017. Nel complesso, il sondaggio ha registrato la dimensione del campione più giovane e diversificata fino ad oggi con un'età media di 32 anni (in calo di 4 anni rispetto al 2017), la partecipazione femminile al sondaggio è quasi raddoppiata al 18,3% (dal 10% nel 2017), e le risposte in età studentesca sono aumentate al 26%, dal 18% nel 2017.

"Siamo enormemente grati a tutti i fan che ci hanno fornito il loro tempo per condividere le loro opinioni in questo enorme sondaggio. Le loro opinioni sono molto preziose per noi, e siamo estremamente soddisfatti di ciò che abbiamo visto nei risultati. Voglio anche ringraziare Motorsport Network e Nielsen Sports per l'incredibile lavoro che hanno fatto – ha detto Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 – Abbiamo il privilegio come sport di essere veramente internazionale, correndo in continenti e paesi di tutto il mondo con una base di fan globale. Raggiungiamo ogni angolo del globo attraverso i nostri eventi, la trasmissione televisiva e i contenuti dei social media e dei media. Questa è una benedizione - avere una tale piattaforma - ma è anche una responsabilità. Dobbiamo proteggere ciò che abbiamo, farlo crescere, raggiungere più fan e assicurarci che queste benedizioni rimangano e si rafforzino. I risultati del sondaggio mostrano che stiamo facendo le cose giuste e continueremo a concentrarci sulla creazione di emozioni e intrattenimento dentro e fuori la pista, che è ciò che tutti i nostri fan vogliono. Siamo enormemente eccitati per il nostro futuro, e sappiamo che lo sono anche i nostri fan".

Formula 1 e Motorsport Network svelano i risultati del più grande sondaggio sportivo mai condotto da Nielsen Sports Photo by: Motorsport Images

I risultati del sondaggio globale dei Fan di Formula 1 di Motorsport Network indicano che i fan sono molto entusiasti della direzione che lo sport sta prendendo. Sulla base dei partecipanti al sondaggio, la F1 ha rafforzato la sua posizione come leader globale degli sport motoristici, con un notevole 90% dei fan intervistati che credono che la Formula 1 sia "l'apice degli sport motoristici". Nel 2017, il 25% dei fan ha detto che lo sport è in migliore salute rispetto a 5 anni fa - e questo numero è cresciuto fino al 55%, e ancora di più tra coloro che hanno meno di 35 anni (59%).

"Che momento emozionante per essere un fan della Formula 1! – ha detto James Allen, presidente di Motorsport Network – Questo sondaggio è sempre un'impresa enorme, resa possibile dalla collaborazione tra Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman e il team della F1, così come i nostri colleghi della Nielsen. E naturalmente i tifosi in 187 paesi che hanno completato il sondaggio, i cui risultati mostrano che la F1 è in ottima salute, certamente la migliore che ho conosciuto nei miei 30 anni di carriera in questo sport. La F1 ha lottato in passato per attrarre i fan più giovani e in particolare la base di fan femminili e questo sondaggio la dice lunga su come l'approccio digital first del nuovo management e l'effetto imbuto di progetti come Netflix "Drive to Survive" stiano coinvolgendo una nuova generazione di appassionati di F1. Grazie a internet e ai social media, oggi chiunque, ovunque, può diventare un fan. A Motorsport Network lo abbiamo capito da tempo, ed è per questo che abbiamo creato le nostre comunità globali di motorsport in tutto il mondo; e loro hanno parlato".

Tra i fan intervistati, l'attributo numero 1 del marchio F1 è "eccitante" - con altri attributi top del marchio tra cui "tecnologico", "costoso", "competitivo" e "divertente". Questa è la prima volta che "competitivo" e "divertente" sono apparsi nella top five, e oltre due terzi dei fan intervistati credono che la F1 superi le loro aspettative in termini di "tecnologia all'avanguardia".

"Nielsen Sports è lieta di aver collaborato ancora una volta con Motorsport Network e la massiccia base di fan della Formula 1 in tutto il mondo per fornire loro una piattaforma in cui le loro voci possono essere ascoltate. Questo è stato il più grande sondaggio sportivo singolo che abbiamo mai condotto, e i dati hanno chiaramente dimostrato l'incredibile crescita e la salute generale sia della F1 che degli sport motoristici", ha detto Nigel Geach, Senior Vice President, Global Motorsport, Nielsen Sports.

I risultati del sondaggio sono stati rivelati oggi al Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin e comprendono le dimensioni e i dati demografici del pubblico di questo sport, la disposizione dei fan e gli atteggiamenti verso lo sport, la loro affinità per le gare, le squadre, i piloti e il loro consumo di corse come pubblico remoto e dal vivo.

I risultati chiave del sondaggio globale sui tifosi della F1 2021 includono:

Top Team, Piloti e Gare

Il 91% dei fan della F1 esprime una squadra preferita, il 94% un pilota preferito.

La McLaren ha vissuto una rinascita ed è ora la squadra n. 1 più popolare, seguita da Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Max Verstappen è il pilota n. 1, in particolare tra i fan di età 25-34. Lando Norris è il n. 2 e il pilota più quotato tra le donne. Lewis Hamilton è il n. 3 e il più alto in classifica nel Regno Unito e tra i fan 35+ anni. Daniel Riccardo è il n. 4 e il più alto in classifica in Australia, e il n. 2 tra i fan femminili.

Le gare preferite dai fan sono Monza, Spa, Silverstone e Monaco.

Media, TV e Gaming

La penetrazione della pay TV è alta, con la metà dei tifosi che ora guardano le gare sulla pay TV.

Il 68% dei fan dice che in futuro vuole guardare le gare dal vivo in TV, mentre il 13,8% dice di volerle guardare online.

Più della metà di tutti i fan (51%) stanno giocando a videogiochi specifici per gli sport motoristici, con il 64% di quelli di età compresa tra i 16 e i 34 anni come giocatori attivi di sport motoristici.

All'interno della fascia demografica 16-24, l'80% ha giocato a un gioco di F1 nell'ultimo anno e il 34% ha guardato le trasmissioni esports specifiche della F1.

Ulteriori risultati

Il pubblico nuovo e più giovane mostra una crescita: Stati Uniti (50%), India (55%), Cina (58%), Messico (45%); hanno anche indicato che seguono lo sport da meno di cinque anni.

Il 55% dei tifosi crede che la F1 dovrebbe essere un leader mondiale nello sviluppo di carburanti sostenibili al 100%. Il 67% dei tifosi è a conoscenza del piano della F1 di introdurre carburanti sostenibili al 100% entro il 2025.

Il 58% dei tifosi dice che lo sport ha il giusto equilibrio tra sport e intrattenimento (in aumento dal 39% rispetto ai risultati del sondaggio del 2017. Questo è particolarmente sentito dai nuovi arrivati in questo sport - 81% di coloro che hanno iniziato a seguire la F1 negli ultimi 12 mesi.

Twitter è la piattaforma più utilizzata nell'uso dei social media durante i weekend di gara. Instagram è il più in crescita.

Per il sondaggio completo, puoi scaricare il PDF https://f1-global-fan-survey.motorsport.com.