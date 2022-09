MotoGP™ e Motorsport Network rivelano i risultati del Sondaggio Globale

Carica lettore audio

Misano, Italia (1 settembre 2022) –Dorna Sports S.L e Motorsport Network hanno annunciato oggi i risultati del Sondaggio Globale dei fan della MotoGP™ 2022 . Lanciato a giugno, il Sondaggio Globale MotoGP™ è stato commissionato da MotoGP™, ospitato e gestito da Motorsport Network e analizzato da Nielsen Sports, azienda esperta di informazioni, dati e misurazioni statistiche. Condotto in 14 lingue su tutte le piattaforme di Motorsport.com e avendo ricevuto un feedback da 109.676 fan da 179 paesi, è senza dubbio il più grande sondaggio mai condotto in MotoGP™.

I risultati mostrano che la MotoGP™ ha costruito una fanbase molto fedele con oltre l’82% di fan che seguono lo sport da più di sei anni, il dato più alto di qualsiasi serie studiata nel programma Global Fan Survey di Motorsport Network, e oltre l'82% dei fan guarda più di 15 gare ogni stagione. I fan hanno investito un totale di 27.300 ore per completare il sondaggio, impiegando una media di quasi 15 minuti ciascuno.

I dati mostrano che la MotoGP™ sta attirando nuove fan femminili, un terzo delle quali segue questo sport da meno di cinque anni. Le donne intervistate erano anche significativamente più giovani delle loro controparti maschili, con il 56% delle fan femminili di età compresa tra 16 e 34 anni, rispetto al 40% dei fan maschili. Tuttavia, una percentuale significativa (66%) di fan ritiene che lo sport debba fare di più per attirare nuovi fan.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: "Il sondaggio globale fan della MotoGP™, realizzato in collaborazione con Motorsport Network, è stato fedele al suo nome, con oltre 109.000 fan di 179 Paesi che hanno investito il loro tempo. Non potremmo essere più orgogliosi di questa risposta, né di molte delle risposte che ci hanno dato. Abbiamo una fanbase davvero globale e appassionata. In parole povere, abbiamo chiesto e i nostri fan hanno risposto".

"Siamo orgogliosi di vedere che i fan sono così positivi nei confronti delle nostre corse e sostengono le importanti iniziative che abbiamo già avviato, come l'inizio della nostra nuova era globale di carburanti a zero emissioni di carbonio nel 2027. Siamo anche felici di vedere un interesse così convinto da parte di gruppi demografici chiave, come la crescente - e dedicata - fanbase femminile della MotoGP™. Il nostro obiettivo è quello di aprire il più possibile le porte del nostro sport, sia in pista con il programma Road to MotoGP™ che fuori pista, continuando la nostra missione di far crescere questo sport presso tutti i pubblici e i Paesi del mondo".

"Siamo particolarmente soddisfatti perché i risultati mostrano un chiaro potenziale e ci danno obiettivi che possiamo utilizzare per definire i nostri prossimi passi, con l'obiettivo di rendere questo sport ancora più grande. Tutto ciò che abbiamo imparato sarà prezioso per le decisioni e le direzioni che prenderemo in futuro".

Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti sono in testa alla classifica delle risposte. Il pubblico europeo ha rappresentato il 65% del totale, con il 19% dall'Asia e il 13% dalle Americhe. La MotoGP™ gode di un pubblico molto fedele, soprattutto in Europa e nelle regioni dell'Asia-Pacifico, dove oltre il 65% dei fan segue questo sport da più di 10 anni e oltre l'80% da sei anni o più.

Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo è stato votato come il pilota più popolare della MotoGP™ dal 21,8% di tutti i fan. Il francese è stato inserito tra i primi tre da quasi la metà (49%) di tutti i fan, con un aumento al 56% tra le donne. Il suo sostegno è più alto tra le fan femminili e tra quelle di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

Marc Marquez è il secondo pilota più popolare. Sebbene sia presente nella top 3 solo per il 32% di tutti gli intervistati, un'alta percentuale di questi fan lo colloca come il loro preferito in assoluto. A livello globale, è il più popolare per il 19,8% di tutti i fan. Come Quartararo, il suo sostegno è più forte tra i fan di sesso femminile, ed è al primo posto tra i fan di età compresa tra i 24 e i 35 anni.

Francesco Bagnaia è al terzo posto in termini di popolarità tra i fan di tutto il mondo, con l'australiano Jack Miller al quarto. Bagnaia è stato il preferito dall'11% di tutti gli intervistati ed è il pilota più popolare in Italia. Rispetto ad altre serie, è da notare che i fan della MotoGP™ sono in gran parte "orientati allo sport", con oltre il 75% che sostiene una serie di squadre e piloti, piuttosto che singoli piloti.

Monster Energy Yamaha MotoGP™ e Ducati Lenovo Team sono stati votati come i team preferiti dai fan, anche se con un piccolo margine dell'1,4%. Repsol Honda si è piazzata al terzo posto ed è stata la scelta preferita dalle donne intervistate.

I fan hanno identificato i cinque principali attributi del marchio MotoGP™ nel sondaggio: Emozionante, Competitivo, Divertente, Mondiale e Imprevedibile, con il 94% dei fan che afferma che questo sport offre gare emozionanti, il 79% che lo definisce il più emozionante al mondo e il 71% che è dotato di una tecnologia all'avanguardia.

James Allen, Presidente di Motorsport Network: "Un sondaggio sui fan della MotoGP™ di questa portata non è mai stato realizzato prima d'ora ed è stato davvero affascinante lavorare a questo enorme progetto, dopo i sondaggi globali di grande successo che abbiamo condotto di recente per la Formula Uno e la INDYCAR. La MotoGP™ è il campionato di motociclismo dominante a livello mondiale e l'ho amata fin da quando, da bambino, andavo a vedere Barry Sheene e Kenny Roberts sfidarsi a Silverstone. La serie dispone di solide basi, con un pubblico dedicato che sta crescendo tra le fan femminili e in nuovi territori del mondo. È evidente che esiste una grande opportunità per lo sport di conquistare nuovo pubblico per questa disciplina motoristica più emozionante e imprevedibile".

Altri risultati

I fan della MotoGP™ sono appassionati di gare, con oltre il 40% che ha assistito a una gara dal vivo negli ultimi cinque anni. Un impressionante 24% dei fan ha viaggiato per assistere a una gara non nazionale. Oltre il 60% di tutti i fan della MotoGP™ considera il GP d'Italia al Mugello fondamentale per il calendario, rendendolo la gara più importante tra i fan; anche Assen (48%) e Phillip Island (37%) hanno ottenuto un punteggio elevato. I tifosi dei Paesi Bassi sono i più attivi nel seguire le gare, con quasi tre quarti (73%) dei tifosi olandesi che hanno partecipato a una gara negli ultimi cinque anni. Quasi tre quarti di tutti i fan (74%) ritiene che la MotoGP™ dovrebbe avere più di 19 gare in una stagione.

L'indagine ha anche analizzato in profondità le piattaforme mediatiche e il modo in cui i fan consumano lo sport. A livello globale, oltre l'82% dei fan della MotoGP™ segue 15 o più gare all'anno e la TV è ancora al primo posto, con il 90% dei fan che la preferisce come piattaforma per seguire le gare in diretta, e oltre il 60% dei fan guarda la TV durante il weekend di gara.

L'utilizzo da parte dei fan dell'app ufficiale MotoGP™ è elevato, pari al 41% in tutto il mondo, e sale al 57% nelle Americhe. Al di fuori del weekend di gara, i social media e i siti web dedicati al motorsport diventano le piattaforme più utilizzate per le informazioni. Durante il weekend di gara, Instagram è la piattaforma di social media più utilizzata, grazie a un utilizzo particolarmente elevato (oltre il 75%) tra i fan di sesso femminile e di età compresa tra i 16 e i 24 anni.

In termini di format sportivo e di possibili cambiamenti futuri, i fan approvano fortemente l'introduzione di regole per bilanciare le prestazioni dei costruttori meno competitivi (+60% di approvazione netta), in particolare i fan più giovani (16-34 anni). L'introduzione di carburanti sostenibili è considerata una mossa positiva per la MotoGP™ (+46% di consensi netti), con un forte sostegno da parte delle donne intervistate e dei fan più giovani (16-34 anni). Per quanto riguarda la durata delle gare, l'85% dei fan vuole che le gare durino tra i 40 minuti e l'ora; il 70% preferisce una distanza di 40-50 minuti - l'attuale durata di una gara di MotoGP™.

I risultati dell'indagine sono stati rivelati in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano.

Risultati completi del Sondaggio

Per il sondaggio completo, puoi scaricare il PDF https://global-motogp-fan-survey-2022.motorsportnetwork.com/

# # #

Per maggiori informazioni, contatta:

Fran Wyld, Dorna Sports – franceswyld@dorna.com

Ravi Pankhania, Motorsport Network - ravi.pankhania@motorsport.com

Informazioni su MotoGP ™ e Dorna Sports

MotoGP™ è il primo campionato mondiale di automobilismo, inaugurato nel 1949. I migliori piloti del mondo si sfidano su moto prototipo appositamente costruite in 20 gare all'anno nei cinque continenti, dando vita ad alcune delle gare più combattute del mondo. Questo sport accoglie ogni anno milioni di fan che varcano i cancelli della pista e raggiunge quasi mezzo miliardo di case in più di 200 Paesi, godendo di una fanbase davvero globale.

Fondata nel 1988, Dorna Sports è diventata l'organizzatore dei Gran Premi del Campionato del Mondo FIM (MotoGP™) nel 1991 e da allora è il titolare esclusivo dei diritti commerciali e televisivi. Con sede a Madrid, in Spagna, e con uffici a Barcellona e una filiale a Roma, l'azienda è leader nella gestione dello sport, del marketing e dei media e ha registrato una crescita costante nel corso degli anni, ampliando la propria attività dalla sola MotoGP™ ad altri importanti campionati motociclistici in tutto il mondo.

Informazioni su Motorsport Network

Motorsport Network è una società di tecnologia digitale. Le nostre piattaforme sono visitate ogni mese da circa 62 milioni di utenti per acquistare, imparare, essere intrattenuti o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Siamo al centro dell'industria automobilistica e delle corse e forniamo una leadership di pensiero autorevole e esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagniamo in un percorso che comprende notizie e approfondimenti, eventi, acquisti di supercar, biglietti, giochi ed eSports, in modo da sfruttare l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Utilizziamo la nostra tecnologia interna e i moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in continua evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i nostri clienti e i nostri partner. Per maggiori informazioni, visita Motorsport Network.

Informazioni su Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) è un'azienda leader a livello mondiale nel campo dei dati e dell'analisi che fornisce una comprensione olistica e obiettiva del settore dei media. Con un'offerta che spazia dalla misurazione dell'audience, ai risultati dell'audience e ai contenuti, Nielsen offre ai suoi clienti e partner soluzioni semplici a domande complesse e ottimizza il valore dei loro investimenti e delle loro strategie di crescita. È l'unica azienda in grado di offrire una misurazione dell'audience crossmediale de-duplicata. Per Nielsen e i suoi clienti, l'audience è tuttoTM e Nielsen si impegna a garantire che ogni voce conti. Nielsen è una società S&P 500 e offre servizi di misurazione e analisi in quasi 60 Paesi. Scopri di più su www.nielsen.com o www.nielsen.com/investors e connettiti su Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI E ALTRE DICHIARAZIONI DI CAUTELA

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "previsto", "piani", "intendere", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "potenziale" ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Network, LLC (la "Società") e sono difficili da prevedere. Di conseguenza, la Società non si assume la responsabilità per l'accuratezza o la completezza di alcuna dichiarazione previsionale e i lettori non dovrebbero fare affidamento su alcuna dichiarazione previsionale come previsione di eventi futuri. I risultati effettivi della Società possono differire materialmente da tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi. La Società non si assume alcun obbligo, e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate e non devono essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative della Società per qualsiasi data successiva. Inoltre, il materiale commerciale e finanziario e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione presente o resa disponibile attraverso i siti web della Società o qualsiasi altro sito web a cui si faccia riferimento o che sia collegato al presente comunicato stampa non saranno incorporati come riferimento nel presente comunicato stampa.