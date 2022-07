Formula 4 | Monologo di Antonelli in Gara 1 a Vallelunga

Carica lettore audio

Anche a Vallelunga è stato Andrea Kimi Antonelli a dettare legge. In Gara 1 il pilota bolognese del team PREMA si è preso tutto, pole e vittoria, dominando dal primo all’ultimo giro e gestendo alla perfezione anche la fase di neutralizzazione con safety car.

Scattato in maniera impeccabile dalla prima casella, Antonelli ha mantenuto il comando delle operazioni seguito da Rafael Camara, mentre Charlie Wurz ha gettato tutto alle ortiche stallando per poi riavviarsi e retrocedere a centro gruppo.

Tra Antonelli e Camara è iniziata una lotta a distanza a suon di giri veloci, ma il pilota del vivaio Mercedes ha sempre mostrato qualcosa in più riuscendo a vantare, prima dell’ingresso della safety car, un margine di 1’’5 sul compagno di squadra brasiliano.

La ripartenza è avvenuta quando alla conclusione della gara mancavano 5 minuti più 1 giro e qui Antonelli ha dimostrato di aver appreso la lezione di Gara 3 a Misano. Al restart Kimi è stato perfetto, prendendo subito il largo su Camara per poi tagliare indisturbato il traguardo e mettere in ghiaccio l’ennesimo trionfo stagionale.

Il team PREMA ha monopolizzato il podio con Camara secondo e James Wharton terzo. L’australiano della FDA, però, non ha mostrato lo stesso passo dei suoi compagni di squadra e nel finale ha dovuto controllare negli specchietti un Alex Dunne come sempre elemento di spicco del team US Racing.

Il pilota irlandese, dopo essere retrocesso in quinta piazza nelle battute iniziali, è riuscito a recuperare la quarta posizione regolando Marcus Amand. Il francese non ha vissuto una gara semplice ed alla fine ha tagliato il traguardo in sesta posizione alle spalle di Taylor Barnard e davanti a Kacper Sztuka.

Proprio tra i due compagni di squadra si è assistito ad un bel duello che alla fine ha premiato il transalpino, così come intensa è stata la lotta nelle battute conclusive tra Conrad Laursen, Charlie Wurz e Mathias Stenshorne per entrare in top 10.

Alla fine ad avere la meglio è stato il danese della PREMA bravo a resistere ad un Wurz autore di una bella rimonta ma che mastica amaro per aver gettato al vento con una partenza da dimenticare un podio assolutamente alla sua portata.

I piloti della Formula 4 italiana torneranno in pista domani mattina alle 9:00 con la seconda gara del weekend che, come di consueto, potrete seguire in streaming sulle pagine di Motorsport.com.