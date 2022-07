Formula 4 | Tris di pole a Vallelunga per Kimi Antonelli

Carica lettore audio

È tris di pole a Vallelunga per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento di PREMA Racing porta a casa il vantaggio in tutte e tre le gare del fine settimana, e porta il bilancio delle pole stagionali a 8. Sempre ad affiancarlo ci sarà il compagno, Rafael Camara, in un duello-leitmotiv della prima parte della stagione dell’Italian F.4 Championship. Il brasiliano, Ferrari Driver Academy, è attualmente in testa alla classifica conduttori, con un margine ridotto di soli 3 punti; Antonelli, Junior Mercedes, è nel pieno del suo trend positivo, e a Vallelunga è caccia aperta per la leadership di classifica, ma l’impresa non sarà facile, con il suo rivale determinato a non concedere sconti. Forte è poi l’opposizione dei piloti della scuderie tedesche US Racing e PHM Racing, con tutte le carte in regola per “rovinare la festa” ai piloti dalla livrea rossa e bianca.

Le qualifiche sono andate in pista a Vallelunga sotto il torrido sole romano, una temperatura dell’aria a fiorare i 30 gradi, che porta l’asfalto a superare i 45° con umidità dal 33%. Sono 37 le vetture in pista per contendersi la pole position nelle 3 gare del fine settimana, il traffico in pista costituisce dunque una delle principali difficoltà. Andrea Kimi Antonelli riesce a trovare lo spazio per il giro veloce circa a metà sessione, subito dopo Rafael Camara segna il best time togliendo il primato al compagno. 1'34.390 è il tempo che vale la prima pole al Junior Mercedes di casa PREMA Racing. Il compagno di squadra brasiliano lo insegue a +0.149 guadagnandosi così la prima fila. Anche la seconda fila sarà occupata dalle monoposto di PREMA Racing con Charlie Wurz (+0.317) e James Wharton (+0.461). Un duo targato US Racing, Alexander Dunne (+0.465) e Marcus Amand (+0.476). Dietro di loro il compagno di squadra, il pilota polacco Kacper Sztuka (+0.591), che partirà in quarta fila affiancato da Nikita Bedrin, PHM Racing (+0.651). Nono in prova il britannico Taylor Barnard (PHM Racing) che segue il compagno con un gap di +0.720. A chiudere la top 10 nella prima sessione è Nikhil Bohra, US Racing, (+0.722). Ancora tre piloti rimangono sotto il secondo di distacco da Antonelli: Pedro Perino, mozambicano di US Racing, il quinto pilota PREMA Conrad Laursen e il pilota tricolore di AKM Motorsport, Valerio Rinicella.

La seconda sessione inizia con uno scambio di giri veloci tra Perino, Bohra, Ethan Ischer (Jenzer Motorsport) e Camara, poi ancora Antonelli si impone migliorando ulteriormente il tempo e completa il lavoro con 1'34.275. Anche in gara 2 lo affiancherà Camara (+0.134), mentre in seconda fila ci sarà il polacco Sztuka (+0.310), quindi l’austriaco Wurz (+0.357), Amand (+0.472), Barnard (+0.539) e Wharton (+0.551). In P8, quarta fila, Dunne (+0.599), accompagnato dal compagno di scuderia Bohra (+0.625). A seguire il danese Laursen (+0.705) e il pilota italiano di Van Amersfoort Racing, Brando Badoer (+0.803), seguito a stretto giro dal compagno di squadra norvegese, Martinius Stenshorne (+0.813).

Anche gara 3 avrà poi una testa PREMA Racing, con Antonelli che detta il passo e segna nella seconda sessione 1’34.437 come secondo miglior tempo. Ancora il compagno-rivale Rafa Camara lo seguirà nello scatto dalla prima fila, poi Wurz, Amand, Sztuka e Dunne. Le prime file saranno dunque in egual misura composte da piloti della scuderia di Grisignano che dovranno coprirsi dagli assalti dei piloti del team di Ralf Schumacher e Gerhard Ungar.

Andrea Kimi Antonelli: “E' stata una qualifica difficile perché ci sono molte macchine in pista. La pista è molto più corta rispetto a Spa, con così tante macchine è difficile trovare il giusto gap. Alla fine sono riuscito a trovare un buon giro, ed è stato abbastanza per essere in pole. Adesso vedremo cosa accadrà in gara 1, sicuramente sarà molto caldo, anche domani, ma non sarà un problema.” Poi sulla gara: “avere così tante macchine dietro può mettere un po’ di pressione, ma penso di poter fare una buona gara. Devo partire bene e poi gestire il passo.”

Gara 1 scatta nel pomeriggio al via alle 15.10 sulla misura di 30’+1 giro. Domenica 3 luglio lo start di gara 2 alle 9.00 (30’ + 1 giro), mentre l’ultima gara del weekend prenderà il via alle 14.00 (30’ + 1 giro).