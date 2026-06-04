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F1 | McLaren e Lego presentano i caschi speciali di Norris e Piastri

In occasione del GP di Monaco, la Scuderia di Woking festeggia le 1000 gare e l'occasione è stata propizia per presentare una nuova collaborazione con l'azienda di mattoncini, che ha realizzato i caschi dei due piloti in una versione particolare.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Caschi Lego di Lando Norris ed Oscar Piastri

McLaren e Lego uniscono le forze per celebrare la millesima gara della Scuderia di Woking in occasione del GP di Monaco, presentando due nuovi caschi di Lando Norris ed Oscar Piastri, i quali avranno anche una colorazione particolare sui rispettivi veri che indosseranno nel Principato. 

Entrambi i set includono per la prima volta i piloti in versione minifigure Lego e sono disponibili dal 3 giugno in tutti i negozi dedicati, e sono stati creati grazie a una speciale collaborazione tra i piloti e il team di design Lego. 

I caschi presentano dettagli sorprendenti e le livree distintive dei piloti, abbinate al design unico della livrea celebrativa del 1000° Gran Premio del team McLaren, per festeggiare questo incredibile traguardo. 

Entrambi i caschi reali sono basati sui due nuovissimi set Lego Editions, che i fan possono ora portare a casa, celebrando così un'eredità unica nel mondo delle corse.

Caschi Lego di Lando Norris ed Oscar Piastri

Caschi Lego di Lando Norris ed Oscar Piastri

Foto di: McLaren

Quello di Piastri presenta il caratteristico colore papaya della McLaren e il blu, tinta preferita dall'australiano, con dettagli come il numero di gara e motivi stampati come sulla livrea speciale dell'auto per l'anniversario; il set da 793 pezzi include una minifigure di Oscar, vestita con una tuta scelta appositamente. Costruito su una base nera con una targhetta e la firma stampata, il set è l'aggiunta perfetta alla collezione di ogni appassionato.

Quello di Norris, invece, presenta l'iconico design a macchia fluorescente di Lando e elementi di design della livrea celebrativa del 1000° Gran Premio. Creato in collaborazione con lo stesso Lando, il set presenta forme organiche con il suo nuovo numero di pilota, l'ambito "1", in versione mattoncini. La minifigure inclusa presenta dettagli di design esclusivi del pilota e può essere esposta sul supporto nero, decorato con una targhetta e la firma stampata.

Caschi Lego di Lando Norris ed Oscar Piastri

Caschi Lego di Lando Norris ed Oscar Piastri

Foto di: McLaren

Louise McEwen, Chief Marketing Officer di McLaren Racing: “La nostra collaborazione con Lego si fonda su un impegno condiviso per la creatività, l'innovazione e l'ispirazione della prossima generazione di fan, e questo lancio lo incarna perfettamente. Vedere i caschi dei nostri piloti reinterpretati attraverso la creatività Lego e poi portati in vita sulla pista di Monaco è una potente espressione di ciò che possiamo realizzare insieme".

"È giocoso, è autentico e collega la nostra storia a un nuovo pubblico in un modo che risulta al tempo stesso significativo e rilevante. Nel corso degli anni abbiamo costruito qualcosa di veramente speciale con Lego, e questo è un altro traguardo che riflette la forza di questa partnership e l'ambizione che condividiamo per il futuro".

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer di Lego: “Con una partnership che dura da oltre un decennio, siamo entusiasti di portare la potenza della creatività Lego alla storica celebrazione della millesima gara di McLaren Racing. È stato un vero e proprio processo di co-creazione, in cui il nostro team di design Lego ha lavorato a stretto contatto con i piloti e McLaren Racing per sviluppare questi speciali caschi Lego per la millesima gara".

"Ora i fan potranno costruire i set a casa, creando un fantastico ricordo di un momento storico delle corse da esporre. Non vediamo l'ora di vedere i veri caschi indossati questo fine settimana da Lando e Oscar!"

Daniel Meehan, Direttore Creativo di Lego: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Lando e Oscar per creare i loro caschi, che i fan potranno costruire ed esporre a casa. Hanno avuto delle idee fantastiche, che non vediamo l'ora che i fan scoprano costruendo i set. Creare forme così organiche in questa scala ci offre sempre entusiasmanti opportunità per esplorare nuove tecniche di costruzione e un utilizzo creativo dei pezzi. Speriamo che i fan si divertano a costruire, magari mentre fanno il tifo per i piloti".

 

 

 

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