F4, Misano: Smal e Bearman si prendono le pole

Il tramonto di Misano è lo sfondo perfetto per le qualifiche del secondo round dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA. Kirill Smal e Oliver Bearman conquistano le pole position sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, mentre Leonardo Fornaroli scatterà dalla prima fila in tutte e tre le gare in programma tra sabato e domenica.

Nella prima sessione di qualifiche il russo di Prema Powerteam riesce ad avere la meglio su Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) nel suo ultimo tentativo, mentre in seconda fila scatteranno Sebastian Montoya (Prema Powerteam) e Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing).

Ottima quinta posizione per Hamda Al Qubaisi che dimostra di apprezzare molto la pista romagnola. La giovane pilota degli Emirati Arabi chiude a 195 millesimi dalla pole e precede il russo di Van Amersfoort Racing Nikita Bedrin, primo tra i rookie davanti a Jonas Ried (BWT Muecke Motorsport) e Conrad Laursen (Prema Powerteam), rispettivamente decimo e undicesimo nella classifica generale. Davanti a loro Bence Valint (Van Amersfoort Racing) e Sami Meguetounif (R-ACE GP).

Nella seconda sessione è il britannico di Van Amersfoort Racing ad abbattere il muro del minuto e 34 secondi, conquistando la pole position di gara 2. Per il driver di Redditch arriva anche la pole di gara 3 grazie ai continui miglioramenti che lo portano ad avere il miglior secondo tempo in qualifica con il crono di 1’34’’078. In prima fila, anche in gara 2, sarà Leonardo Fornaroli a provare ad impensierire il poleman. Il pilota piacentino di Iron Lynx paga 182 millesimi da Bearman, ma dimostra di essere a suo agio a Misano.

Seconda fila tutta Prema Powerteam in gara due con Smal davanti al colombiano Montoya, mentre la terza fila sarà tutta di marca R-ACE GP con i francesi Sami Meguetounif e Victor Bernier. Quarta fila per una sorprendente Hamda Al Qubaisi che precede il primo rookie, Lorenzo Patrese (AKM Motorsport). Il patavino apre un quintetto di esordienti formato da Nicolas Baptiste (Cram Motorsport), Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing), Kacper Sztuka (AS Motorsport) e Leonardo Bizzotto (BVM Racing).

Domani alle 12.50 il via di gara 1, mentre gara 2 è in programma alle 19.35.