F4, Misano: Fornaroli centra il successo in Gara 1

E' la gara delle prime volte quella che ha visto la prima vittoria di Leonardo Fornaroli (Iron Lynx), scattato dalla pole e al comando fino alla bandiera a scacchi, il primo podio per Hamda Al Qubaisi (Prema Powerteam) e la prima volta di una donna sul podio assoluto dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA. Non è una prima volta, ma il secondo posto di Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) completa un podio inedito al Misano World Circuit - Marco Simoncelli.

Allo start Fornaroli scatta bene dalla pole position, mentre al suo fianco Montoya (Prema Powerteam) stalla così come il suo compagno di squadra Kirill Smal, scattato dalla terza piazza dopo la penalizzazione di due posti in griglia in conseguenza all’incidente di gara tre al Paul Ricard con Nikita Bedrin. Bearman si mette subito all'inseguimento di Fornaroli, mentre la pilota degli Emirati Arabi scatta bene dalla quinta piazza e si accoda subito alla coppia di testa, insidiata, però, da Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing). Il russo tiene fino a pochi minuti dal termine la prima posizione tra i rookie prima che Jonas Ried (BWT Muecke Motorsport) riesca a passarlo, conquistando la quarta posizione assoluta e trionfando nella classifica degli esordienti. Sesto è Sebastian Montoya che, nonostante la brutta partenza, riesce a recuperare terreno mettendosi alle spalle Victor Bernier (R-ACE GP), Sami Meguetounif (R-ACE GP), Kirill Smal e Leonardo Bizzotto (BVM Racing) che sale sul terzo gradino del podio rookie e completa la top 10 davanti agli altri esordienti Lorenzo Patrese (AKM Motorsport), Samir Ben (Jenzer Motorsport) e Maya Weug (Iron Lynx) che ha rimontato dalla 17esima posizione.

La seconda gara scatterà questa sera alle 19.35.