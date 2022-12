FDA: Rafael Camara sale in Formula Regional con la Prema Il brasiliano della Ferrari Driver Academy dopo buoni risultati in F4 affronterà una nuova sfida nella serie europea per confermare le sue qualità.

Di: Redazione Motorsport.com Carica lettore audio Nella sua prima stagione in monoposto Rafael Camara - entrato nella Ferrari Driver Academy dopo aver brillato nelle Scouting World Finals del 2021 – ha raccolto ben nove vittorie, nonché un secondo e due terzi posti in classifica nei tre campionati di Formula 4 che lo hanno visto impegnato (è stato vicecampione UAE e terzo nei campionati di Italia e Germania). Per questa ragione il pilota brasiliano è già pronto per fare il salto nella categoria superiore, il Campionato Europeo di Formula Regional. Tante differenze Rafael se la dovrà dunque vedere con monoposto molto più complete, pesanti e potenti rispetto a quella del 2022, visto che passerà dall'avere 180 cavalli a doverne gestire 270. Il brasiliano ha già assaggiato la vettura attraverso alcuni test e ha iniziato la preparazione per la nuova stagione dove ritroverà diversi avversari dell'annata appena trascorsa, in primis il compagno di squadra Kimi Andrea Antonelli. Rafael Camara, Prema Racing Photo by: acisportitalia.it Entusiasmo Molto felice, e non potrebbe essere altrimenti, Rafael: "Sono estremamente contento di poter continuare con Prema anche nell'avventura che mi vedrà impegnato nel Campionato Europeo di Formula Regional. Si tratta di una nuova categoria ma il fatto di poter contare ancora su uno dei team più storici delle formule propedeutiche è un valore non indifferente". "Ci conosciamo da un anno ma abbiamo già disputato molte gare insieme e questo costituisce di fatto un buonissimo punto di partenza. Ho già iniziato la preparazione fisica e ho avuto modo di provare la nuova monoposto, per questo non vedo l'ora di schierarmi ai nastri di partenza della stagione 2023. Ringrazio la Ferrari Driver Academy, Prema Racing e i miei sponsor per l'opportunità che mi viene data".