Ufficiale: Mercedes lascia la Formula E dopo il 2022

Come riportato da Motorsport.com domenica scorsa, il neo campione del mondo FIA seguirà Audi e BMW mollando la serie alla fine dell'era Gen2.

La notizia arriva nonostante il marchio abbia rivelato il mese scorso che si concentrerà su auto stradali completamente elettriche entro il 2030 come parte di un investimento di 34 miliardi di sterline.

In linea con questa spesa, Mercedes "ridestinerà le risorse" che erano della Formula E sfruttando quanto appreso in questi anni nello sviluppo del prodotto in serie.

Markus Schafer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler: "Alla Mercedes-Benz ci siamo impegnati a combattere il cambiamento climatico in questo decennio".

"Questo richiede la trasformazione accelerata della nostra azienda, dei nostri prodotti e servizi verso un futuro senza emissioni; per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo dare piena attenzione alle nostre attività principali".

"Nel motorsport, la Formula E è stata un buon viatico per dimostrare la nostra competenza e affermare il nostro marchio Mercedes-EQ, ma in futuro continueremo a spingere sul progresso tecnologico - soprattutto sul lato della trazione elettrica - concentrandoci sulla Formula 1".

"È l'arena dove testiamo costantemente la nostra tecnologia nella competizione più intensa che il mondo automobilistico possa offrire - e la stella a tre punte difficilmente brilla di più altrove".

"La F1 offre un ricco potenziale per il trasferimento di tecnologia; il nostro team e l'intera serie raggiungeranno lo status di emissioni-zero entro la fine del decennio".

Come Casa, Mercedes inizialmente si era astenuta dall'impegnarsi con le Gen3 entro il 31 marzo, iscrivendosi però nella recente riunione del gruppo di lavoro tecnico per continuare lo sviluppo del powertrain da 470 CV.

Ma nelle ultime due settimane, il consiglio Daimler ha finalmente preso la decisione di lasciare.

Toto Wolff, capo del motorsport Mercedes, ha aggiunto: "Siamo entrati in Formula E con una mente aperta sulla serie e il suo approccio innovativo al motorsport. Abbiamo fatto un sacco di lavoro nella costruzione del team per renderlo competitivo. Abbiamo visto un incredibile gruppo di donne e uomini di talento arrivare al più alto livello".

"Possiamo essere orgogliosi dei nostri risultati e soprattutto del doppio campionato del mondo vinto lo scorso fine settimana a Berlino, che sarà una pietra miliare storica nella lunga storia motoristica della Mercedes-Benz. Daremo tutto per assicurarci di finire la nostra avventura in Formula E con stile".

Questa decisione lascia Mahindra, DS Automobiles, Jaguar Land Rover, Porsche, Nissan e NIO come Costruttori che si sono impegnati per le regole Gen3 che saranno in vigore fino alla fine della stagione 2025-26.

Le squadre Andretti Autosport e Envision Virgin Racing dovrebbero continuare, mentre la Venturi Racing dovrà trovare un nuovo partner per il powertrain, essendo affiliata a Mercedes.

Bettina Fezter, vice-presidente del marketing Mercedes: "Negli ultimi due anni, la Formula E ci ha permesso di mostrare il marchio Mercedes-EQ in un format veramente innovativo".

"A livello strategico, tuttavia, Mercedes-AMG sarà posizionata e rafforzata come il nostro marchio di prestazioni attraverso il suo stretto allineamento al nostro team di Formula 1, che sarà il focus sul motorsport della nostra azienda per gli anni a venire".

"Auguriamo al campionato di Formula E, alle sue parti interessate e al suo formato innovativo il meglio per il futuro, sperando sia radioso".