Mercedes potrebbe vendere il suo team di Formula E dopo l'uscita

Come anticipato da Motorsport.com domenica scorsa e ora confermato ufficialmente da Mercedes, il marchio campione in carica ha deciso che lascerà la Formula E alla fine della stagione 2022, dopo una decisione presa dal consiglio Daimler nelle ultime due settimane.

Il comunicato del marchio tedesco parla di "rifocalizzazione delle risorse per lo sviluppo di veicoli elettrici", aggiungendo che si concentrerà sulla Formula 1 come "laboratorio più veloce per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie prestazionali sostenibili e di scala".

Ma la Mercedes ha confermato anche che i vertici della squadra di Formula E, nello specifico il team principal Ian James ed il CEO Toto Wolff, stanno lavorando ad un piano di emergenza per fare in modo che il team possa rimanere sulla griglia anche con il regolamento Gen3, che entrerà in vigore nel 2022-2023.

Senza contare lo sviluppo della powertrain, il team Mercedes Formula E avrebbe altri modi per essere redditizio grazie ad accordi commerciali con i suoi partner principali come Vestas (turbine eoliche), NEOM (un progetto legato alla città saudita), SAP (software) e Modis (tecnologia digitale).

Ma la struttura può fare affidamento anche su ingegneri di alto profilo, come l'ex direttore tecnico della Renault in F1 Nick Chester, l'ex ingegnere di pista di Nico Rosberg Tony Ross, l'ex progettista della Super Aguri in F1 Peter McCool, l'ex responsabile aerodinamico di Williams e Renault Jon Tomlinson e, a partire dalla prossima stagione, l'ingegnere di Envision Virgin Racing Stephen Lane.

Wolff ha espresso il desiderio di mantenere la squadra intatta, dicendo ad alcuni media selezionati, tra cui Motorsport.com: "Abbiamo una squadra che è completamente funzionale, della quale possiamo essere orgogliosi. Abbiamo anche un certo grado di responsabilità verso la squadra e verso il campionato".

Persiste infatti la speculazione secondo cui Wolff potrebbe anche entrare come investitore principale, per guidare una versione indipendente dell'attuale squadra.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Nel comunicato che annunciava l'addio, Mercedes infatti ha confermato che: ""Mentre Mercedes-Benz lascerà la Formula E alla fine della stagione 2022, il gruppo dirigente del team ha iniziato a esplorare le opzioni per la squadra per permetterle di continuare a competere nella serie durante l'era Gen3, compresa una potenziale vendita a nuovi proprietari".

Il team principal Ian James ha detto: "Siamo stati estremamente fortunati a godere del sostegno di Mercedes-Benz nella costruzione di una squadra di Formula E leader nelle ultime stagioni".

"Vorrei ringraziare l'azienda per la sua fiducia e il sostegno nel nostro viaggio finora, e speriamo che la conclusione possa essere all'altezza nella season 8, lottando ancora per il campionato".

"Anche se Mercedes-Benz ha deciso di lasciare, riconosciamo il valore e il potenziale della Formula E; pertanto, esploreremo le migliori opzioni per il team per continuare a competere oltre la fine del 2022".

Il CEO della Formula E, Jamie Reigle, ha aggiunto che il campionato "non vede l'ora di lavorare con la squadra per esplorare le opzioni per il suo ingresso nella Gen3 che inizierà dal 2023".

Anche se il personale Mercedes era presente alla più recente riunione del gruppo di lavoro tecnico per continuare lo sviluppo del powertrain Gen3, con l'attuale motore progettato dalla High Performance Powertrains con sede a Brixworth, è probabile che lo squadra indipendente entrerebbe come un team cliente.

Il regolamento della Formula E Gen3 obbliga un costruttore a fornire la sua powertrain ed eventuali aggiornamenti di software ad un altro team su richiesta formale.

Techeetah ha usato questa formula per portare in pista un pacchetto Renault nel 2017-18, quando ha chiuso al secondo posto, staccata di due soli punti dall'Audi, mentre il team ufficiale si è classificato solo quinto.