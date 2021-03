Formula E, Diriyah: Vergne penalizzato al termine di Gara 2

Cambia la classifica finale di Gara 2 dell’E-Prix di Diriyah. Jean-Eric Vergne è stato penalizzato al termine della seconda corsa del weekend inaugurale della stagione 2021 di Formula E ed è stato retrocesso fuori dalla zona punti. La decisione dei giudici ha consentito ad Antonio Felix da Costa di salire in terza posizione.

I due piloti del DS Techeetah hanno lottato duramente nelle fasi finali di gara non risparmiandosi nelle sportellate e rischiando di combinare un vero e proprio disastro.

Vergne ha criticato apertamente l’atteggiamento del portoghese: “Tra compagni di team solitamente non ci si aspetta di sprecare energia lottando l’uno contro l’altro”.

“Dopo la prima full-course yellow ha attivato l’attack mode e l’ho lasciato passare così che avesse la possibilità di agganciare i piloti in testa. I mi sono messo alle sue spalle ed avevo più energia”.

“Ad un certo punto l’ho attaccato perché sapevo che avrei potuto recuperare terreno sui primi e lui mi è venuto addosso nella chicane e nell’ultima curva. Ho rischiato seriamente di finire a muro”.

Nonostante lo scontro, Vergne è riuscito a chiudere la gara in terza posizione, ma il caos finale, con la bandiera rossa che ha chiuso in anticipo le ostilità, ha impedito al francese di attivare il secondo attack mode.

Per questa ragione è stato punito con una penalità di 24 secondi, pari al tempo di un drive through, ed è così retrocesso in dodicesima piazza.

Stessa sanzione è stata inflitta a Tom Blomqvist e Rene Rast, ma entrambi sono stati puniti con ulteriori 24 secondi di tempo per aver superato il limite di 50 Km/h durante il periodo di full-course yellow.

Altro pilota penalizzato è stato Nick Cassidiy per aver accelerato mentre la gara era neutralizzata. Il quinto posto del pilota dell’Envision Virgin Racing è così andato a Nico Muller che ha seguito in classifica il compagno di team Sergio Sette Camara.