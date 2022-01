Formula E | De Vries-Vandoorne, Mercedes domina a Diriyah

Carica lettore audio

La Mercedes inaugura la stagione 2022 di Formula E con una doppietta nel primo Diriyah E-Prix grazie al successo colto da Nyck De Vries davanti al compagno di squadra Stoffel Vandoorne.

L'olandese, che partiva terzo in griglia, ha sfruttato al meglio lo scatto dal lato pulito del tracciato arabo per mettersi subito alle spalle del collega poleman, che poi al secondo momento di sfruttare la potenza aggiuntiva dell'Attack Mode ha mancato la zona di attivazione, dovendo quindi effettuare nuovamente la mossa nel giro seguente e dando via libera al Campione in carica.

Di fatto le due Frecce d'Argento non hanno mai sofferto la concorrenza, nemmeno quando la gara è stata neutralizzata dall'ingresso della Safety Car, causa uscita a muro da parte di Oliver Rowland, mandato K.O. da Robin Frijns mentre i due lottavano nelle retrovie. Ovviamente quest'ultimo è stato sanzionato con un Drive-Through.

Detto dell'1-2 del marchio tedesco, è stata lotta fino a 10' dal termine per il podio. Perso il secondo posto al via, Jake Dennis ha visto sfilare nel corso della gara pure André Lotterer. Avendone però decisamente di più, l'alfiere della Andretti ha pressato a lungo la Porsche rivale.

Lotterer prima gli ha detto di no chiudendo la porta, poi ha approfittato di un 'lungo' alla curva 1 del britannico, che però al terzo tentativo ha passato di forza il tedesco andando a completare il podio.

Dal canto suo Lotterer è letteralmente crollato, venendo sfilato anche dagli altri avversari nelle fasi finali e ritrovandosi addirittura fuori dalla Top10.

Sam Bird termina quarto con la Jaguar, seguito da un Lucas Di Grassi in rimonta con la sua Venturi, mentre Nick Cassidy perde in volata il sesto posto per mano di Edoardo Mortara, che beffa il ragazzo della Envision Virgin e riscatta l'amara Qualifica con una bella rimonta, facendo vedere anche la supremazia delle auto motorizzate Mercedes con la seconda Venturi.

Ottava la DS-Techeetah di Jean-Eric Vergne, unico superstite del team cinese che ha perso per problemi tecnici Antonio-Felix Da Costa già al primo giro, causa un contatto con Dan Ticktum.

Oliver Askew (Andretti) e Mitchell Evans sulla seconda Jaguar completano la Top10 in extremis, fuori dalla quale rimangono la Porsche condotta da Pascal Wehrlein, la Nissan e-Dams di Maxi Guenther, Lotterer, la Mahindra di Alex Sims, Sergio Sette-Camara (Dragon Penske), Frijns, Sébastien Buemi (Nissan e-Dams) e le NIO 333 di Ticktum ed Oliver Turvey.

La prima gara di Antonio Giovinazzi si conclude con un 20° ed ultimo posto frutto della poca esperienza al volante di una monoposto della Dragon Penske non proprio fulminea, anche se a tratti il pugliese è riuscito ad incrociare le armi con Ticktum.