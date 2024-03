FE | DS Penske è pronta per una nuova sfida

Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne si troveranno in una situazione che ha sorriso loro tre volte nella scorsa stagione, correndo su un circuito su cui nessuno ha mai guidato.

Oltre a essere uno sport individuale, la Formula E richiede ai due compagni di squadra di lavorare insieme per migliorare l'efficienza energetica delle loro vetture. Per questo, quella elettrica è la categoria motoristica in cui l'esperienza dei piloti diventa ancor più importante.

L'utilizzo di queste monoposto elettriche richiede la padronanza di numerose modalità. Il costante contatto con un ingegnere aiuta inoltre a gestire l'energia e persino - cosa innaturale per un pilota - il rilascio del pedale dell'acceleratore nel bel mezzo di un rettilineo per ricaricare le batterie (con il rischio, altrimenti, di non vedere il traguardo). E poiché i circuiti sono solitamente cittadini, a volte le squadre arrivano ad affrontare una nuova pista senza averla mai percorsa in precedenza.

È esattamente quello che accadrà questo sabato nel quartiere di Odaiba, nella baia di Tokyo. Sarà la prima volta nella sua storia che la città chiude le strade al traffico per un evento di questa portata. La preparazione al simulatore sarà quindi un fattore decisivo.

DS Penske è in buona posizione, sulla carta

Con l'unico due volte campione della disciplina - Vergne ha vinto nel 2018 e nel 2019 - e il campione del mondo 2022 Vandoorne tra le sue fila, il team franco-americano ha chiaramente una coppia di piloti di successo.

Inoltre, la scorsa stagione abbiamo visto come sui nuovi circuiti si sono espressi molto bene. La vittoria di Vergne a Hyderabad (India), il podio a Città del Capo (Sudafrica) e la pole position di Vandoorne a San Paolo (Brasile) hanno fatto di DS Penske la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti sui nuovi circuiti, davanti a Jaguar e Porsche, nonostante il loro dominio nel resto del campionato. Ma dall'inizio della stagione, le monoposto preparate da DS Automobiles hanno colmato il divario dai loro rivali di maggior successo.

"A San Paolo, e più in generale dall'inizio della stagione, abbiamo risposto bene in qualifica", dice Vandoorne. "Questo è incoraggiante per il futuro e dovrebbe darci fiducia per Tokyo, anche se sappiamo che in Formula E nulla può essere dato per scontato".

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Per Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, che sviluppa le vetture per il team DS Penske, il lavoro svolto nelle ultime settimane comincia a dare i suoi frutti.

"Abbiamo lavorato molto sulla strategia energetica tra le gare di Diryah e San Paolo e abbiamo esaminato nuove aree di sviluppo per prepararci a Tokyo", ha detto.

"Nessuno ha mai guidato su questo circuito e sappiamo che la nostra esperienza ci permette di prepararci al meglio in questo scenario. Sta a noi cogliere questa opportunità ancora una volta, con una sessione di qualifiche e una gara solide. Quest'anno abbiamo dimostrato di essere ancora più competitivi e costanti, portando spesso entrambe le vetture nei punti. Sappiamo di avere una carta da giocare. Ora sta a noi fare ciò che è necessario".

Il circuito di Tokyo è lungo 2,58 km e presenta 18 curve, tra cui tre lunghi rettilinei e una serie di curve strette. Dal punto di vista energetico, il tracciato è stato studiato al simulatore dai team tecnici e dai piloti di DS Penske presso lo stabilimento Stellantis Motorsport di Satory, vicino a Parigi. A Tokyo, le prime prove sono previste per venerdì pomeriggio, seguite dalle qualifiche e dalla gara di sabato. Si tratterà di un'importante novità nella storia del motorsport in Giappone e, forse, anche per il team franco-americano DS Penske.