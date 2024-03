Nissan si lega alla FE fino al 2030: sarà in pista per la Gen4

La Formula E non si è ancora affacciata alla Gen 3 EVO che farà il proprio debutto il prossimo anno, ma il mondo del motorsport elettrico guarda già al futuro, in particolare alla prossima generazione di auto.

Nissan è diventato il primo costruttore a impegnarsi formalmente a partecipare alla nuova era Gen4 della Formula E, che scatterà nel 2026 per estendersi fino al 2030. Il costruttore giapponese ha dato la propria conferma alla vigilia dell’appuntamento di casa, il primo ePrix di Tokyo, il quale si svolgerà nel corso di questo fine settimana. Per l’occasione, inoltre, il marchio nipponico sfoggerà anche una livrea modificata.

Nissan partecipa al campionato interamente elettrico dal 2018, avendo rilevato la partecipazione di Renault e.Dams dopo aver lavorato in collaborazione con il team. Da quando è diventato un costruttore a tutti gli effetti, la squadra giapponese ha visto risultati altalenanti, con stagioni di successo ma anche con momenti più difficili. L’inizio di questo campionato ha visto Nissan conquistare anche due podi, di cui l’ultimo proprio nella gara di San Paolo che si è disputata due settimane fa.

Tommaso Volpe, Managing Director, Team Principal, Nissan Formula E Team, Jeff Tods CEO Foto di: Motorsport.com / Japan

Dopo aver interrotto la collaborazione con Dams due anni fa ed essersi recentemente trasferita in una nuova fabbrica a Parigi, l'impegno da parte di Nissan è l'ultimo passo della sua strategia globale sul piano della sostenibilità. Recentemente, inoltre, il team è stato rivoluzionato anche in termini di personale, con la promozione di alcune figure interne e l’arrivo di nuovo personale da altre scuderie.

"Sono lieto di confermare il nostro futuro a lungo termine in Formula E come costruttore", ha dichiarato Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal di Nissan.

“Siamo anche orgogliosi di essere la prima azienda a firmare fino al 2030, un anno importante per Nissan, in quanto puntiamo a raggiungere o superare gli obiettivi fissati nel nostro programma Ambition 2030. La Formula E è un incredibile banco di prova per le nuove tecnologie elettriche e non vediamo l'ora di continuare a sviluppare e competere almeno fino alla fine della Stagione 16".

"Il team sta crescendo e la nostra nuova sede contribuirà in modo massiccio alla crescita futura, con strutture avanzate che ci aiuteranno a sviluppare la nostra monoposto in futuro. Un grande ringraziamento alla Formula E e alla FIA per il loro sostegno: siamo molto entusiasti di continuare a lavorare insieme".

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Jeff Dodds, CEO della Formula E, ha sottolineato la soddisfazione per l’impegno del marchio giapponese verso la nuova era della categoria elettrica: "Siamo molto contenti che la Formula E abbia trovato un accordo per la partecipazione di Nissan fino al 2030. Nissan condivide i nostri valori di promozione della sostenibilità in tutto il mondo, cercando di ottenere le migliori prestazioni attraverso soluzioni elettriche”.

"Avere un marchio globale come Nissan, con una grande presenza in ogni Paese che visitiamo e oltre, è vitale per noi come campionato veramente globale. Non solo ci aiuta a promuovere la serie presso un pubblico più ampio e diversificato, ma contribuisce anche enormemente a promuovere la tecnologia EV [elettrica] in tutto il mondo", ha aggiunto il CEO della Formula E.

Altri costruttori in realtà stanno valutando in queste settimane se confermare il proprio impegno per la Gen 4, in particolare Jaguar, che tramite il suo Team Principal aveva fatto sapere di essere interessata al futuro della categoria. Le macchine di quarta generazione, che debutteranno nel 2026, rappresenteranno un significativo passo avanti rispetto all'attuale Gen3, con una capacità di rigenerazione fino a 700kW e una maggiore potenza di uscita fino a 600kW. La FIA ha confermato i vincitori della gara d'appalto lo scorso dicembre, affidando a Spark Racing Technologies la realizzazione del telaio, a Bridgestone quella degli pneumatici, a Marelli il Powertrain anteriore standard e a Podium Advanced Technologies la produzione delle batterie.