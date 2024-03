FE | Entrambe le DS Penske a punti a San Paolo

Questo era l'obiettivo del team franco-americano per il fine settimana: portare entrambe le vetture al traguardo e, naturalmente, se possibile, nei punti. I due piloti hanno lavorato bene insieme sul circuito di 2,933 km e 11 curve che, con i suoi numerosi rettilinei, ha richiesto un grande impegno dal punto di vista della gestione dell'energia.

Stoffel Vandoorne, che ha ottenuto la sua prima pole position per DS Penske sullo stesso circuito nel 2023, lo sa meglio di chiunque altro. In quell'occasione, il pilota belga ha condotto più di metà gara prima di essere costretto a rallentare per risparmiare la batteria, consegnando la vittoria alla Jaguar e dovendosi così accontentare del sesto posto.

Per molte settimane, Vandoorne e Jean-Éric Vergne hanno lavorato su questo circuito al simulatore con un ex stratega Jaguar, Phil Charles, che si è unito alla squadra dopo la gara del Messico a gennaio. I risultati non sono stati esattamente quelli attesi, ma entrambe le vetture hanno mostrato elementi estremamente interessanti per il resto della stagione.

Pole position per due millesimi di secondo

Alle 7:30 di sabato 16 marzo, sul circuito di San Paolo c'erano già 26°C nell'aria e 30°C per l'asfalto. Queste condizioni erano ideali per mettere a punto le vetture in vista delle qualifiche.

Una bandiera rossa ha interrotto la sessione, ma Vandoorne aveva già avuto il tempo di piazzare la sua DS E-TENSE FE23 in seconda posizione, a meno di un decimo di secondo dalla McLaren di Sam Bird.

In qualifica, su una pista che continuava a migliorare e a riscaldarsi, Vergne ha inizialmente adottato un atteggiamento attendista - nei limiti del regolamento, che prevede un giro veloce entro i primi 6 minuti - mentre molti concorrenti al contrario stavano già procedendo con dei giri di raffreddamento. Ma tutto viene da chi aspetta e quando le due DS E-TENSE FE23 sono uscite allo scoperto, Vergne e Vandoorne hanno fatto registrare i due tempi più veloci del Gruppo A.

Entrambi sono passati ai quarti di finale, mentre il leader del campionato Nick Cassidy non è riuscito a superare le fasi a gironi. I primi duelli sono andati bene per i due, che si sono poi ritrovati l'uno contro l'altro in semifinale. Come l'anno scorso, Vandoorne si è qualificato per la finale e questa volta si è trovato di fronte la Porsche di Pascal Wehrlein. Ci si aspettava che il pilota di DS Penske ripetesse l'impresa del 2023, ma Wehrlein ha conquistato la quinta pole position della sua carriera in Formula E per due millesimi di secondo.

Jean-Eric Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

Basandosi sui dati raccolti l'anno scorso e concentrandosi su una strategia più efficiente dal punto di vista energetico, i due piloti DS Penske sono partiti dalla seconda e terza posizione in griglia. Nel corso dei 34 giri di gara [31 + 3 giri per le neutralizzazioni], il caldo soffocante [35°C nell'aria, 60°C l'asfalto] ha pesato molto sulle vetture e ogni pilota ha cercato di liberarsi il più rapidamente possibile delle modalità Attack, la cui zona di attivazione era piuttosto penalizzante quando si guidava in gruppo, tanto che ogni pilota perdeva facilmente tre o quattro posizioni.

Mentre i distacchi iniziavano ad aprirsi, l'intervento di due safety car ha fatto sì che i piloti si raggruppassero nuovamente. La gara si è conclusa così, con sei squadre diverse nei primi sette posti.

Al termine di questo quarto appuntamento della stagione, i punti conquistati da Vergne e Vandoorne collocano DS Penske al terzo posto nel campionato costruttori. Vergne è quarto nella classifica piloti, a pari punti con il terzo classificato, Mitch Evans della Jaguar.

Il prossimo appuntamento del Campionato mondiale di Formula E si svolgerà il 30 aprile, per la prima volta sulle strade della capitale giapponese di Tokyo. Questo circuito effimero, che nessuno conosce essendo al debutto, permetterà forse ai team più esperti di distinguersi. L'anno scorso, tra Città del Capo (Sudafrica), Hyderabad (India) e San Paolo, DS Penske ha ottenuto il maggior numero di punti, davanti a Jaguar e Porsche.