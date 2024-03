FE | DS Penske è pronta a partire per San Paolo

Dopo Città del Messico a metà gennaio, seguita dalle due gare in Arabia Saudita due settimane dopo, i team hanno messo da parte le loro auto per sei settimane. Questa lunga pausa era inaspettata all'inizio della stagione ed è stata la conseguenza dell'annullamento della gara di Hyderabad. Per il costruttore francese DS Automobiles, iscritto al campionato con l'americana Penske, questa situazione ha generato un po' di frustrazione.

Il team franco-americano aveva ottenuto punti importanti ed era salito sul podio una volta, ma sembrava aver trovato il ritmo che gli avrebbe permesso di affrontare le Jaguar e le Porsche, che hanno dominato la scorsa stagione.

Il risultato è che tutti sono rimasti con la voglia di fare di più e ora sono ansiosi di tornare a combattere. "Ci manca l'adrenalina delle corse", dice Eugenio Franzetti, responsabile di DS Performance, il dipartimento di DS automobiles che sviluppa le monoposto DS Penske. "Siamo davvero felici di essere tornati nel campionato, soprattutto perché ci aspettano gare entusiasmanti".

Per la Formula E, questa pausa è stata dannosa anche in termini di copertura mediatica, soprattutto perché a febbraio la Formula 1 e il Campionato Mondiale Endurance non erano ancora iniziati. Così i team di Formula E si sono rivolti ai media con foto e video dell'inizio della stagione e persino del campionato 2023, in modo da ricordare ai loro fan i bei tempi delle gare passate.

Per DS Penske, la pole position di Stoffel Vandoorne a San Paolo per la prima apparizione del campionato in Brasile è stata un momento di scelta. Un momento di scelta e di buon auspicio perché il circuito brasiliano, situato nel quartiere dove si svolge la tradizionale festa di carnevale, è proprio il prossimo appuntamento in calendario. Nel frattempo, gli ingegneri e i piloti non sono rimasti inattivi.

Eugenio Franzetti, Direttore delle prestazioni DS Foto di: DPPI

Il resto della stagione... e il prossimo anno!

Non è facile per le squadre rimanere in una mentalità da gara durante una pausa così lunga. Per alcuni membri del team è stata l'occasione per prendersi qualche giorno di riposo non programmato e ripartire alla grande. Per altri, invece, è stata l'occasione per vedere cosa si poteva fare alla vettura dal punto di vista regolamentare, ma anche per prepararsi al futuro in modo più sereno.

Dal 1° gennaio, infatti, i team non sono più autorizzati a svolgere sessioni di test privati con le monoposto 2024. Si sono quindi concentrati sulle vetture del prossimo anno. "Abbiamo guidato per diversi giorni a Calafat con la nostra monoposto Gen 3.5", racconta Eugenio Franzetti. "Non era ancora completa, ma abbiamo potuto lavorarci su. Abbiamo anche accolto un nuovo ingegnere [Phil Charles, della Jaguar] e questa pausa tra le gare ci ha aiutato a integrarlo meglio nella squadra e a iniziare a lavorare secondo i suoi metodi".

"I nostri piloti sono rimasti sotto pressione, perché tra le sessioni di test fisici e le sessioni di simulazione, questa volta con la vettura e i circuiti di questa stagione, sono stati messi alla prova. È stato un vero e proprio lavoro di squadra, che ci ha permesso di consolidare i nostri obiettivi, che sono soprattutto quelli di portare entrambe le vetture nei punti a ogni gara. Per noi è importante quanto vincere".

Dopo una pausa di sei settimane, il campionato prevede ora nove gare in sei sedi tra metà marzo e fine maggio, il che significa una o due gare (per i doppi appuntamenti) ogni quindici giorni.