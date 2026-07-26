FE | E-Prix di Tokyo 2: DS Penske aveva la chiave del successo

i sono giorni in cui le cose non vanno come si sperava e in cui il valore dei piloti non viene ripagato. Sebbene un podio – o persino la vittoria – sembrasse ormai a portata di mano per il giovane Taylor Barnard, né il meteo né lo svolgimento della gara sono stati dalla sua parte. Ecco com'è andata.

Come è successo spesso durante questa settimana a Tokyo, al mattino splendeva il sole, per poi lasciare spazio alle nuvole nel primo pomeriggio. Questa domenica di luglio non ha fatto eccezione, e un temporale ha improvvisamente oscurato il cielo.

Il violento nubifragio abbattutosi sul circuito ha costretto tutti i concorrenti ad abbandonare i garage per ripararsi in un luogo più sicuro, portando anche alla cancellazione della terza sessione di prove libere. È stato quindi solo in qualifica – su una pista leggermente migliorata, ma ancora segnata da diverse chiazze d'acqua – che le due monoposto della DS Penske sono finalmente scese in azione.

Taylor Barnard, DS Penske Foto di: DPPI

Nel primo dei due gruppi, Taylor Barnard è sembrato subito a suo agio. Con un ultimo giro estremamente solido, ha chiuso la sessione al terzo posto, staccato di soli 7 millesimi dalla Jaguar di Mitch Evans. Nel Gruppo B anche Max Günther si è dimostrato veloce, ma il suo miglior crono è stato cancellato per aver pescato oltre i limiti della pista — un classico azzardo sul filo del rasoio durante il time attack.

Nei quarti di finale Barnard si è ritrovato di nuovo di fronte a Mitch Evans. Il duello prometteva scintille, e il giovane britannico ha estratto a forza ogni cavallo dalla sua DS E-Tense FE25: senza la minima sbavatura su un tracciato che andava via via asciugandosi, ha inflitto oltre mezzo secondo di distacco al rivale neozelandese. In semifinale ha poi incrociato le traiettorie con l'altra Jaguar, quella di António Félix da Costa. Questa volta, però, Barnard non è riuscito a colmare il piccolo ritardo accumulato nel primo settore, dovendosi accontentare del quarto posto complessivo.

Una gara ricca di colpi di scena

Capitalizzare una buona posizione in griglia è la specialità di Taylor Barnard. Per Maximilian Günther, costretto a scattare dalla 14ª casella, un'oculata gestione energetica può invece fare la differenza, considerando il buon ritmo mostrato da entrambe le monoposto della scuderia franco-americana durante il weekend. Questa volta la gara si snoda sulla distanza di 33 giri (contro i 36 del giorno precedente) con otto minuti complessivi di Attack Mode a disposizione, ma senza l'obbligo del Pitboost visto ieri. Un cambio di regolamento che costringe i team a stravolgere le strategie, mentre la pioggia torna a mescolare le carte in tavola.

Taylor Barnard, DS Penske Foto di: DPPI

Alla partenza la direzione gara opta per un avvio lanciato dietro la safety car. Al via tutto scorre senza scossoni: prevale la prudenza e le posizioni congelate restano invariate. Le rilevazioni meteo prevedono un'attenuazione del nubifragio intorno alle 20:15, spingendo i piloti ad attendere il momento ideale per piazzare la prima attivazione dell'Attack Mode. In casa DS Penske si sceglie di temporeggiare e Barnard, perfettamente inserito nel trenino di testa, dà lezioni di risparmio energetico dalla terza piazza: il suo indicatore segna un 72% di carica residua, contro il 68% e 69% dei due battistrada che lo precedono!

Sempre più padrone della sua DS E-Tense FE25, il giovane britannico accenna la fuga rispetto agli inseguitori, ma la Cupra Kiro di Pépé Martí finisce a muro. La gara viene subito neutralizzata in regime di Full Course Yellow per consentire ai commissari di rimuovere la vettura in sicurezza.

Alla ripartenza la gara è ormai giunta a metà e l'asfalto continua pian piano ad asciugarsi. È proprio in questo momento che Taylor Barnard sfoggia una mossa magistrale: riesce ad attivare i primi 4 minuti di Attack Mode senza concedere nemmeno una posizione, concretizzando subito la sua strategia dopo aver colmato i quasi tre secondi di ritardo da Mortara.

Maximilian Gunther, DS Penske Foto di: DPPI

Infilato prima il pilota della Mahindra e poi, con un sorpasso d'autore, la Jaguar di Da Costa, il britannico si prende la testa della corsa. Mancano 13 giri al termine: 234 curve e altrettanti rischi di subire un contrattacco. I tre battistrada devono ancora smaltire i restanti 4 minuti di Attack Mode e i giochi sono apertissimi, ma Barnard può contare su un tesoretto extra del 2% di batteria residua.

La vittoria a portata di mano

Con due secondi di margine, il giovane britannico controlla la corsa dagli specchietti. Nel box DS Penske la tensione si taglia con il coltello: il profumo della prima vittoria in Formula E per Barnard non è mai stato così intenso. Ma proprio quando Da Costa e Mortara sono costretti ad alzare il piede per gestire i consumi, Oliver Rowland su Nissan spunta dal nulla e si fionda sul gruppo di testa. Barnard reagisce all'istante e chiama il secondo Attack Mode per difendere la leadership.

A quel punto le riserve energetiche iniziano a livellarsi, i sorpassi si susseguono a ritmo battente e il valzer delle strategie stravolge la classifica. È un finale caotico e, a due soli giri dalla bandiera a scacchi, una carambola multipla costringe la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Le monoposto superstiti rientrano in pit lane in attesa del via; Barnard si ritrova purtroppo scivolato in 9ª posizione, subito davanti al compagno di squadra Max Günther. La classifica congelata non cambierà più fino al traguardo, lasciando un amarissimo bottino a fronte della prestazione magistrale del britannico e delle quattro posizioni recuperate da Günther. Il prossimo – e ultimo – atto della stagione andrà in scena a Londra il 15 e 16 agosto.