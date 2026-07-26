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Gara
Formula E Tokyo ePrix II

FE | Tokyo 2: De Vries vince una gara caotica, ma è Dennis a sorridere. Porsche vince il titolo costruttori

In una gara completamente segnata dalla pioggia caduta prima della corsa, lasciando la pista bagnata per tutta la prima parte dell'ePrix, a emergere è De Vries che sfrutta anche una bandiera rossa arrivata nel momento perfetto a pochi giri dal termine. Dennis 3° sale in testa al mondiale, mentre Porsche vince il titolo costruttori.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Nyck De Vries, Mahindra Racing

Nyck De Vries, Mahindra Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La pioggia ha cambiato totalmente volto al secondo appuntamento del weekend a Tokyo, regalando una corsa aperta fino alla bandiera a scacchi e con tantissimi scambi di posizione. Sebbene la pioggia abbia risparmiato la corsa, quella caduta prima del via ha lasciato la pista completamente bagnata e, girando in notturna, l’asfalto ha impiegato più tempo per asciugarsi, lasciando spazio a uno spettacolo incerto.

Dopo pochi giri, infatti, Antonio Felix da Costa sembrava aver già in mano la vittoria, avendo guadagnato un discreto margine sugli inseguitori, a partire da Edoardo Mortara, ma con il passare dei giri la pista si è progressivamente asciugata, il ritmo è cambiato e alla fine a imporsi è stato a sorpresa Nyck de Vries, il quale ha approfittato anche di una bandiera rossa sul finale nel momento più difficile, centrando la sua seconda vittoria dell’anno dopo quella di Monaco.

Un incidente che ha coinvolto Joel Eriksson, Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa e Zane Maloney a pochi giri dal termine ha infatti costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa, neutralizzando la corsa. Dopo la conclusione delle operazioni, si è ripreso alle spalle della Safety Car, per poi lasciare un ultimo giro in condizioni di bandiera verde per dare modo ai piloti di giocarsi la vittoria in pista e non alle spalle della vettura di sicurezza.

Jake Dennis, Andretti Formula E

Jake Dennis, Andretti Formula E

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Un aiuto per De Vries, perché la bandiera rossa era giunta proprio nel momento in cui era più in difficoltà, resettando tutto e lasciando all’olandese solamente il compito di difendersi nell’ultimo giro e portare la sua Mahindra alla vittoria sotto la bandiera a scacchi. Al di là degli episodi, De Vries è stato autore di una splendida gara, dove la strategia attendista ha pagato proprio sul finale.

Con il cambio delle condizioni, chi era partito all’attacco nella prima parte della corsa, quando la pista era ancora più bagnata, proprio come Da Costa, Mortara ed Evans, alla fine ne ha pagato lo scotto. Chi, invece, aveva affrontato una prima parte di gara più attendista, sia in termini di setup sia sul fronte dell’energia risparmiata, alla fine è riuscito a emergere sulla lunga distanza.

Questo è il caso proprio di De Vries, così come quello di Dennis, che partiva addirittura oltre metà della griglia dopo una qualifica non proprio entusiasmante. Forse è proprio il britannico dell’Andretti colui che ha più da recriminare, perché prima della bandiera rossa sembrava avere il ritmo per andare a centrare la vittoria, ma la neutralizzazione lo ha fatto scivolare nuovamente in terza posizione.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Nel corso di un ultimo giro all’attacco per tutti, Dennis non è poi riuscito a trovare il sorpasso su De Vries e Nick Cassidy, dovendosi così accontentare di un terzo posto che, ad ogni modo, data la corsa negativa degli altri rivali al titolo, gli permette di conquistare la vetta del mondiale con un solo appuntamento da disputare a Londra a metà agosto.

Oltre a De Vries e Dennis, a completare il podio è proprio Cassidy con la Citroen. Il neozelandese è stato autore di una gara gestita con grande maturità, centrando uno splendido secondo posto da dedicare al Team Principal Cyril Blais, purtroppo scomparso alla vigilia dell’appuntamento di Tokyo.

Quarto posto per un ottimo Rowland, che per un momento sembrava poter essere in grado di giocarsi la vittoria, per poi scivolare più indietro negli ultimi passaggi: per il britannico si tratta comunque di un ottimo quarto posto che lascia ancora le porte aperte in ottica mondiale, dove ora è in quarta posizione a 14 punti proprio da Dennis. Quinta è l’altra Citroen, quella di Jean‑Eric Vergne, anche se il pilota della scuderia francese verrà probabilmente penalizzato per non essere rientrato ai box quando la direzione gara ha esposto la bandiera rossa, restando invece in pista.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Settima l’altra Nissan di Norman Nato, davanti a Sebastien Buemi, Nico Muller, Taylor Barnard e Max Gunther, con la DS che porta così a punti due vetture. Chi non è riuscito a centrare la top 10 è Pascal Wehrlein, sedicesimo e autore di un weekend anonimo: come altri piloti, il tedesco ha chiesto troppo nella prima parte di gara, per poi scivolare indietro nella seconda metà della corsa.

Per il pilota della Porsche si complica la lotta mondiale, dove è comunque terzo in classifica ma con la consapevolezza che avrà bisogno di un weekend perfetto a Londra per vincere il campionato. Per la squadra tedesca c’è comunque la consolazione di aver centrato il titolo costruttori davanti a Jaguar con due gare di anticipo.

Discorso simile anche per Mitch Evans, in top 5 nelle prime fasi di gara, ma poi scivolato indietro man mano che la pista si è asciugata. A pesare c’è stato anche un problema sul finale che lo ha fatto scivolare fuori dalla top 10, segnando uno zero che pesa in ottica campionato.

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Punti Ritirato
1 Netherlands N. De Vries Mahindra Racing 21 34

1:01'13.217

   85.8 25  
2 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 34

+0.683

1:01'13.900

 0.683 85.8 18  
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 34

+0.958

1:01'14.175

 0.275 85.8 15  
4 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 34

+2.662

1:01'15.879

 1.704 85.7 12  
5 France J. Vergne Citroën Racing 25 34

+2.960

1:01'16.177

 0.298 85.7 10  
6 France N. Nato Nissan e.dams 23 34

+3.430

1:01'16.647

 0.470 85.7 8  
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 34

+3.799

1:01'17.016

 0.369 85.7 6  
8 Switzerland N. Müller Porsche Motorsport 51 34

+4.194

1:01'17.411

 0.395 85.7 4  
9 United Kingdom T. Barnard Dragon Penske Autosport 77 34

+4.702

1:01'17.919

 0.508 85.7 2  
10 Germany M. Gunther Dragon Penske Autosport 7 34

+5.140

1:01'18.357

 0.438 85.7 1  
11 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 34

+5.604

1:01'18.821

 0.464 85.7    
12 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 34

+6.049

1:01'19.266

 0.445 85.7    
13 Brazil L. Di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 34

+6.349

1:01'19.566

 0.300 85.7    
14 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 34

+6.826

1:01'20.043

 0.477 85.6    
15 Germany P. Wehrlein Porsche Motorsport 94 34

+8.375

1:01'21.592

 1.549 85.6    
16 Portugal A. Félix Da Costa Jaguar Racing 13 34

+8.535

1:01'21.752

 0.160 85.6    
dnf New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 33

+1 Giro

1:00'02.830

 1 Giro     Ritirato
dnf Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 32

+2 Giri

50'58.442

 1 Giro     Ritirato
dnf Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 31

+3 Giri

45'38.183

 1 Giro     Ritirato
dnf
P. Martí Cupra Kiro
 3 13

+21 Giri

20'27.882

 18 Giri     Ritirato
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