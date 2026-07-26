FE | Tokyo 2: De Vries vince una gara caotica, ma è Dennis a sorridere. Porsche vince il titolo costruttori

La pioggia ha cambiato totalmente volto al secondo appuntamento del weekend a Tokyo, regalando una corsa aperta fino alla bandiera a scacchi e con tantissimi scambi di posizione. Sebbene la pioggia abbia risparmiato la corsa, quella caduta prima del via ha lasciato la pista completamente bagnata e, girando in notturna, l’asfalto ha impiegato più tempo per asciugarsi, lasciando spazio a uno spettacolo incerto.

Dopo pochi giri, infatti, Antonio Felix da Costa sembrava aver già in mano la vittoria, avendo guadagnato un discreto margine sugli inseguitori, a partire da Edoardo Mortara, ma con il passare dei giri la pista si è progressivamente asciugata, il ritmo è cambiato e alla fine a imporsi è stato a sorpresa Nyck de Vries, il quale ha approfittato anche di una bandiera rossa sul finale nel momento più difficile, centrando la sua seconda vittoria dell’anno dopo quella di Monaco.

Un incidente che ha coinvolto Joel Eriksson, Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa e Zane Maloney a pochi giri dal termine ha infatti costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa, neutralizzando la corsa. Dopo la conclusione delle operazioni, si è ripreso alle spalle della Safety Car, per poi lasciare un ultimo giro in condizioni di bandiera verde per dare modo ai piloti di giocarsi la vittoria in pista e non alle spalle della vettura di sicurezza.

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Un aiuto per De Vries, perché la bandiera rossa era giunta proprio nel momento in cui era più in difficoltà, resettando tutto e lasciando all’olandese solamente il compito di difendersi nell’ultimo giro e portare la sua Mahindra alla vittoria sotto la bandiera a scacchi. Al di là degli episodi, De Vries è stato autore di una splendida gara, dove la strategia attendista ha pagato proprio sul finale.

Con il cambio delle condizioni, chi era partito all’attacco nella prima parte della corsa, quando la pista era ancora più bagnata, proprio come Da Costa, Mortara ed Evans, alla fine ne ha pagato lo scotto. Chi, invece, aveva affrontato una prima parte di gara più attendista, sia in termini di setup sia sul fronte dell’energia risparmiata, alla fine è riuscito a emergere sulla lunga distanza.

Questo è il caso proprio di De Vries, così come quello di Dennis, che partiva addirittura oltre metà della griglia dopo una qualifica non proprio entusiasmante. Forse è proprio il britannico dell’Andretti colui che ha più da recriminare, perché prima della bandiera rossa sembrava avere il ritmo per andare a centrare la vittoria, ma la neutralizzazione lo ha fatto scivolare nuovamente in terza posizione.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Nel corso di un ultimo giro all’attacco per tutti, Dennis non è poi riuscito a trovare il sorpasso su De Vries e Nick Cassidy, dovendosi così accontentare di un terzo posto che, ad ogni modo, data la corsa negativa degli altri rivali al titolo, gli permette di conquistare la vetta del mondiale con un solo appuntamento da disputare a Londra a metà agosto.

Oltre a De Vries e Dennis, a completare il podio è proprio Cassidy con la Citroen. Il neozelandese è stato autore di una gara gestita con grande maturità, centrando uno splendido secondo posto da dedicare al Team Principal Cyril Blais, purtroppo scomparso alla vigilia dell’appuntamento di Tokyo.

Quarto posto per un ottimo Rowland, che per un momento sembrava poter essere in grado di giocarsi la vittoria, per poi scivolare più indietro negli ultimi passaggi: per il britannico si tratta comunque di un ottimo quarto posto che lascia ancora le porte aperte in ottica mondiale, dove ora è in quarta posizione a 14 punti proprio da Dennis. Quinta è l’altra Citroen, quella di Jean‑Eric Vergne, anche se il pilota della scuderia francese verrà probabilmente penalizzato per non essere rientrato ai box quando la direzione gara ha esposto la bandiera rossa, restando invece in pista.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Settima l’altra Nissan di Norman Nato, davanti a Sebastien Buemi, Nico Muller, Taylor Barnard e Max Gunther, con la DS che porta così a punti due vetture. Chi non è riuscito a centrare la top 10 è Pascal Wehrlein, sedicesimo e autore di un weekend anonimo: come altri piloti, il tedesco ha chiesto troppo nella prima parte di gara, per poi scivolare indietro nella seconda metà della corsa.

Per il pilota della Porsche si complica la lotta mondiale, dove è comunque terzo in classifica ma con la consapevolezza che avrà bisogno di un weekend perfetto a Londra per vincere il campionato. Per la squadra tedesca c’è comunque la consolazione di aver centrato il titolo costruttori davanti a Jaguar con due gare di anticipo.

Discorso simile anche per Mitch Evans, in top 5 nelle prime fasi di gara, ma poi scivolato indietro man mano che la pista si è asciugata. A pesare c’è stato anche un problema sul finale che lo ha fatto scivolare fuori dalla top 10, segnando uno zero che pesa in ottica campionato.