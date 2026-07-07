DS Automobiles festeggia i suoi 150 ePrix in FE: riviviamo i 4 mondiali e tutti i record del marchio

Centocinquanta gare rappresentano quasi undici stagioni trascorse a percorrere il mondo e a sviluppare tecnologie all'avanguardia. Quando DS Automobiles si unisce al campionato nel 2015, al fianco di Virgin Racing e del suo fondatore Sir Richard Branson, la Formula E ha appena concluso la sua prima stagione. Durante questa campagna inaugurale, tutte le squadre dispongono di monoposto identiche.

A partire dalla stagione 2015-2016, tuttavia, il regolamento si evolve per consentire ai costruttori di progettare il proprio gruppo motopropulsore. Il motore, la trasmissione, l'elettronica di potenza e alcuni elementi della sospensione posteriore diventano così aree "aperte" alla discrezione e al genio di ciascuno.

DS Automobiles coglie immediatamente questa opportunità e il primo successo non tarda ad arrivare: già alla quarta gara della stagione, nel febbraio 2016, Sam Bird si impone sul circuito cittadino di Buenos Aires. Questa prima vittoria apre una lunga serie di risultati che accompagnerà il marchio nel corso delle stagioni e delle varie generazioni di monoposto.

Tre generazioni di vetture e otto gruppi motopropulsori

L'avventura inizia con le DS Virgin DSV-01, DSV-02 e DSV-03, schierate per le stagioni 2, 3 e 4 in collaborazione con Virgin Racing. L'arrivo della Gen2, a partire dalla stagione 5, segna un salto di qualità. Insieme al partner cinese Techeetah, DS schiera in successione le DS E-Tense FE19, FE20 e FE21. Più potenti e dotate di una batteria dalla capacità superiore, queste nuove monoposto possono completare l'intero E-Prix. Fino ad allora, infatti, ogni pilota era costretto a utilizzare due vetture nel corso della stessa gara.

Maximilian Guenther, DS penske Photo de: DPPI

Dalla stagione 9, DS Automobiles prosegue il suo impegno con Penske Autosport nell'ambito della terza generazione di monoposto elettriche. La DS E-Tense FE23 viene utilizzata nei campionati 9 e 10, per poi essere sostituita dalla DS E-Tense FE25 a partire dall'undicesima stagione. Questa evoluzione coincide con l'introduzione della Gen3 Evo, presentata come la vettura più veloce e performante mai schierata nella storia della Formula E.

Fin dai suoi esordi nella categoria, DS Performance – il reparto corse di DS Automobiles – ha sviluppato tre generazioni di monoposto e ben otto gruppi motopropulsori, ognuno capace di superare il precedente in termini di prestazioni.

L'età dell'oro con DS Techeetah

Il sodalizio con Techeetah rimane a oggi il periodo più glorioso nella storia di DS Automobiles in Formula E. Già alla stagione 5, DS Techeetah conquista il mondiale Costruttori e replica il successo l'anno successivo, diventando la prima scuderia a vincere due titoli consecutivi dalla nascita del campionato. A questi due trionfi di squadra si aggiungono altrettanti titoli piloti: Jean-Éric Vergne viene incoronato campione al termine della stagione 2018-2019, seguito da António Félix da Costa nell'annata successiva.

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Al di là di questo periodo di dominio, DS Automobiles si è distinta per la sua straordinaria costanza. Il marchio ha chiuso al terzo posto in campionato nelle stagioni 2, 4, 7, 8 e 10, ha conquistato la quarta piazza nella stagione 3 e si è piazzato quinto al termine dei campionati 9 e 11. Nelle sue prime dieci annate complete, DS è così salita sul podio finale per ben sette volte, di cui due sul gradino più alto: un bilancio unico che nessun altro costruttore può vantare.

Quattro titoli e quasi 2000 punti

Dal suo debutto nella seconda stagione a oggi, DS Automobiles ha collezionato un totale di 1987 punti. La sua campagna più prolifica resta la stagione 8, conclusa con ben 266 lunghezze, mentre le due annate coronate dal titolo Costruttori si sono chiuse rispettivamente con 222 (stagione 5) e 244 punti (stagione 6).

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Questi numeri testimoniano la costanza di DS Automobiles in un campionato che ha subìto una profonda evoluzione. Le generazioni di monoposto, i partner, i formati di gara e le tecnologie sono cambiati nel tempo, ma le donne e gli uomini di DS Automobiles sono sempre riusciti a rimanere ai vertici.

Circa 27.000 chilometri percorsi in gara

Il traguardo dei 150 E-Prix rappresenta anche una percorrenza considerevole accumulata in gara. Prendendo come riferimento una distanza media di 90 chilometri per ogni E-Prix, si può stimare che le due monoposto schierate abbiano coperto in totale quasi 27.000 chilometri in condizioni di corsa. Una distanza che più che raddoppia se si includono i test privati, le sessioni di prove libere e le qualifiche disputate!

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Questa stima dà l'idea dell'importanza del programma portato avanti da oltre dieci anni dall'unico costruttore automobilistico premium francese. Attraverso otto gruppi motopropulsori e tre generazioni di vetture, la Formula E si è trasformata in un vero e proprio laboratorio tecnologico, permettendo a DS Automobiles di sviluppare componenti e software destinati ai suoi modelli di serie.

L'avventura continua con DS Penske

Dopo le tappe con Virgin Racing e Techeetah, dalla stagione 9 DS Automobiles prosegue il suo cammino in Formula E insieme a Penske Autosport. Questa collaborazione ha permesso al marchio, in particolare durante la decima stagione, di tornare sul podio del campionato Squadre.

Maximilian Guenther, DS penske, Jean-Eric Vergne, DS penske Photo de: DPPI

La 150ª partenza di DS Automobiles non rappresenta solo un traguardo storico da celebrare, ma evidenzia anche oltre un decennio di sviluppo tecnologico, competizione internazionale e impegno ai massimi livelli nel motorsport elettrico. Tagliando questo nastro, il costruttore francese ribadisce di possedere uno dei palmarès più ricchi nella storia della Formula E: ben 4 titoli mondiali conquistati grazie a un bottino di 18 vittorie, 55 podi e 26 pole position.