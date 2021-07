E-Prix New York 2: Bird trionfa ed è leader del campionato

Per Sam Bird, New York potrebbe non essere stata mai così dolce come oggi. Il pilota britannico ha convertito la pole ottenuta questo pomeriggio in una grande vittoria nel secondo E-Prix svolto in questo weekend nella Grande Mela. Ma non è tutto, perché grazie a questo risultato Bird è diventato il nuovo leader del Mondiale Piloti.

Jaguar torna a casa con una grande vittoria, la leadership nel Mondiale Piloti, e un grande spot offerto in una terra, gli Stati Uniti, che può essere un mercato importante. Peccato invece per quanto accaduto a pochi secondi dalla fine della gara a Mitch Evans. Il secondo pilota Jaguar, mentre era intento a difendere la seconda posizione dagli assalti di Cassidy, Felix Da Costa e le due Porsche, ha dovuto rallentare di colpo.

Evans ha così fatto sfilare gli avversari, forse a causa di una foratura alla gomma posteriore destra dopo aver pizzicato il muro. Nick Cassidy (Virgin Racing) si è giocato con Antonio Felix Da Costa (Dragon Racing) la seconda posizione, avendo la meglio e cogliendo un grande podio dopo un'ottima difesa fatta nell'ultimo giro. Appena fuori dal podio le Porsche di Pascal Wehrlein e Andre Lotterer, che hanno così completato la Top 5.

Alexander Sims, pilota del team Mahindra, è stato autore di una buona gara e una bella rimonta che lo ha portato a chiudere la gara al sesto posto. Il tedesco ha approfittato proprio in extremis del problema sulla Jaguar di Evans per superarlo e chiudere davanti a lui. La stessa cosa hanno fatto Norman Nato (Venturi), Robin Frijns (Virgin Racing), Alex Lynn e Maximilian Gunther, vincitore dell'E-Prix di New York svolto ieri.

Evans ha chiuso la gara addirittura dietro a Sergio Sette Camara e a Stoffel Vandoorne, in 13esima posizione. Un errore che gli è costato molto caro. Lucas Di Grassi ha invece macchiato una gara decente con 10" di penalità inflitti dai commissari di gara dopo aver urtato e mandato in testacoda Sébastien Buemi. Il pilota svizzero della Nissan era ottavo, ma ha visto svanire un arrivo a punti a causa della manovra azzardata del brasiliano dell'Audi. DI Grassi ha chiuso la gara al 14esimo posto.

Edoardo Mortara torna da New York con le pive nel sacco. Il ginevrino, 17esimo alla fine, ha perso la leadership del Mondiale Piloti dopo un'altra gara opaca, in cui è anche stato autore di un errore che lo ha prima visto andare contro le barriere, e poi fare retromarcia, ma venendo sfilato da almeno 6 monoposto. L'ex pilota DTM si è trovato così in fondo alla classifica ed è stato incapace di rimontare, tanto da perdere il primo posto nel Mondiale a vantaggio di Sam Bird.

Terribile finale di weekend per Jean-Eric Vergne. Il pilota del team DS Techeetah è stato costretto al ritiro pochi istanti dopo la partenza a causa di un guasto verificatosi sulla sua monoposto. Per il francese 2 volte vincitore della categoria una vera e propria doccia gelata, perché con questo "zero" nella generale ha perso una grande occasione per rientrare nei giochi per il titolo iridato 2021.

La Formula E tornerà tra qualche settimana con il doppio appuntamento che si terrà a Londra, mentre Berlino ospiterà l'evento conclusivo della prima stagione di FIA Formula E che ha valenza di Mondiale.