E-Prix del Messico, Libere 2: Bird precede di un soffio da Costa

La seconda sessione di prove libere, andata in scena sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez, ha visto scendere in pista solamente 23 vetture. La ventiquattresima, quella di Daniel Abt, è rimasta confinata ai box dopo il violento impatto avvenuto nella fase finale delle FP1.

L’Audi del tedesco ha riportato danni ingenti, mentre il pilota è stato trasportato precauzionalmente in ospedale a seguito della forte decelerazione.

Ad imporsi in un turno disputato sotto un cielo splendente e su un asfalto totalmente asciutto è stato Sam Bird. L’inglese ha simulato la qualifica ottenendo come riferimento il tempo di 1’07’’672, ma ha dovuto faticare non poco per avere la meglio su da Costa.

Il portoghese della DS Techeetah, infatti, è apparso ancora una volta in palla e si è dovuto accontentare del secondo crono con un gap di soli 119 millesimi.

Bird e da Costa sono stati gli unici piloti a scendere sotto il muro dell’1’08’’. Alle loro spalle il primo degli inseguitori è stato Mitche Evans, autore del crono di 1’08’’025.

Il pilota della Jaguar è stato in grado di mettere alle proprie spalle un Sebastien Buemi apparso finalmente a proprio agio con la sua Nissan e-dams e uno Stoffel Vandoorne desideroso di lasciare il Messico ancora da leader del campionato.

Lo svizzero ha pagato un gap dalla vetta di 413 millesimi, mentre il belga ha chiuso con un ritardo di 431 millesimi dal crono firmato Bird.

Sessione positiva per il team Virgin grazie al sesto riferimento ottenuto da Robin Frijns in 1’08’’148, mentre alle spalle dell’olandese, sempre con un gap contenuto entro i 4 decimi, ha chiuso André Lotterer.

Pascal Wehrlein ha centrato l’ottavo tempo in 1’08’’181 ed ha preceduto Lucas Di Grassi e Jean-Eric Vergne.

Decisamente lontano dai primi Alexander Sims, solamente diciottesimo, mentre il suo compagno di team, Maximilian Gunther, è stato protagonista di un contatto contro le barriere di protezione senza, tuttavia, riportare danni seri alla vettura.