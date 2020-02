E-Prix del Messico, Libere 1: Mortara vola, Abt si schianta a muro

Si è conclusa in anticipo di 9 minuti la prima sessione di prove libere della Formula E in Messico a causa di una bandiera rossa provocata da un violento impatto contro le barriere da parte di Daniel Abt.

Quando mancavano 15 minuti al termine della sessione, il pilota dell’Audi ha commesso un errore all’ingresso di curva 9 andando ad impattare frontalmente con gli elementi di protezione. La direzione gara ha subito sospeso il turno per poi decidere di non riprendere la sessione a causa della lunghezza delle operazioni di ripristino.

A chiudere così in vetta alla classifica dei tempi questa prima sessione di libere è stato Edoardo Mortara. Il pilota del team Venturi ha trovato un giro pulito approfittando anche di un tracciato che è andato asciugandosi col passare del tempo ed ha fermato il cronometro sul riferimento di 1’09’’273.

Alle spalle di Mortara ha chiuso un Pascal Wehrlein in cerca di riscatto su un tracciato che lo scorso anno lo ha visto chiudere sul secondo gradino del podio dopo aver perso per un nulla il duello con Di Grassi.

Il tedesco della Mahindra ha chiuso con il secondo riferimento il turno di FP1 pagando un gap di 347 millesimi da Mortara e precedendo il proprio compagno di team, Jerome D’Ambrosio, con quasi mezzo secondo di vantaggio.

L’interruzione anticipata del turno ha impedito alla maggior parte dei piloti di migliorarsi ed i distacchi dal crono firmato Mortara sono così rimasti importanti.

Il quarto tempo è stato realizzato da Felipe Massa in 1’10’’326 davanti al leader del campionato, Stoffel Vandoorne, quinto con un ritardo dal brasiliano di appena 84 millesimi, mentre Lucas Di Grassi ha chiuso con il sesto crono ed un gap dalla vetta di 1’’345.

L’appuntamento odierno di Città del Messico dovrà segnare una svolta per molti protagonisti della serie sino ad ora delusi. Sebastien Buemi ha cercato di porre le basi per una rinascita con il settimo tempo in 1’10’’667 precedendo un sorprendente Nico Muller, mentre André Lotterer ha piazzato la sua Porsche al nono posto in classifica dei tempi sopravanzando Antonio Felix da Costa.

Fuori dalla top ten, e lontani dai primi, alcuni dei nomi di vertice. Vergne ha chiuso con il sedicesimo riferimento davanti a Bird, Frijns e Sims. Tutti e quattro i piloti hanno pagato un ritardo da Mortara di oltre 2 secondi.

Abt ha chiuso con il penultimo tempo ed i suoi meccanici saranno costretti ad una corsa contro il tempo per ripristinare la sua Audi e consentirgli di prendere parte alle qualifiche.

