Sophia Floersch firma con Campos Racing per il 2020 in FIA F3

Sophia Flörsch nel 2020 farà la sua prima apparizione in FIA Formula 3 grazie all'accordo siglato con la Campos Racing.

Dopo aver passato la scorsa stagione in Formula Regional European Championship, tornando anche a competere a Macao dove ebbe l'incredibile incidente del 2018, la 19enne tedesca compie un altro passo avanti nella sua carriera andando a completare la rosa della squadra spagnola con Alex Peroni ed Alessio Deledda.

"Sono contentissima di poter correre in FIA F3 Championship con la Campos Racing - commenta la Flörsch - Sarà la prima stagione con queste vetture e le gomme Pirelli, dovendo anche conoscere bene il motore Mecachrome e imparare ad usare il DRS. Non ci sarà modo di effettuare molti test, per cui dovrò adattarmi in fretta, ma voglio competere al livello dei migliori. Per me l'importante è trarre il massimo da ogni weekend lavorando assieme al team e divertendomi".

"E' un grande privilegio avere Sophia nella nostra squadra - ha aggiunto Adrian Campos - E' una delle ragazze con maggior talento ed ha dimostrato anche grande perseveranza in quello che fa. Lotta sempre per fare progressi e continuerà anche in uno dei campionati internazionali più difficili".

A questo punto ci sarà da capire come la Flörsch sistemerà l'accordo precedentemente siglato con la Richard Mille Racing per correre in ELMS (assieme a Katherine Legge e Tatiana Calderón), dato che tre gare di quest'anno saranno in concomitanza con la FIA F3.