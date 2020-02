La FIA F3 cambia il format e punti della gara domenicale

A qualche settimana dall'avvio del campionato 2020 di FIA Formula 3, la serie che accompagna spesso Formula 1 e FIA F2 ha annunciato importanti cambiamenti al suo format di gara, in particolar modo alla seconda manche di gara che si disputa solitamente alla domenica.

Fino al termine del 2019 la griglia della seconda manche di gara era delineata dalla Top 8 della gara del sabato, ma invertita, con l'ottavo di sabato in pole alla domenica, il vincitore in ottava piazza accanto al secondo e così via.

Quest'anno la gara della domenica prevederà sempre l'inversione della griglia, ma non toccherà più solo i primi 8 della classifica finale della gara di sabato, bensì i primi 10.

Ma non è tutto, perché sempre nella gara della domenica ci sarà un'altra novità molto importante, ovvero l'aggiunta di due posizioni in più che garantiranno punti. Sino al termine dell'anno passato i piloti a punti erano 8, mentre quest'anno saranno 10.

Questi i punti che la gara della domenica elargirà ai piloti che riusciranno a completare la seconda manche di gara nei primi 10: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

"Avere una griglia di 30 macchine significa che finire la corsa in Top 10 è un ottimo risultato. Per questo abbiamo pensato di aumentare le posizioni a punti anche nella seconda gara, non solo nella prima manche", ha dichiarato Bruno Michel, amministratore delegato della serie.

"Abbiamo deciso così di invertire la griglia di Gara 2 coinvolgendo i primi 10 piloti classificati nella prima gara. I primi 10 classificati nella seconda manche andranno a punti. Questo darà ai piloti maggiori opportunità di andare a punti".