FIA F3: la MP Motorsport riprende Lukas Dunner per il 2020

La MP Motorsport ha ingaggiato Lukas Dunner per la stagione 2020 di FIA F3, aggiungendolo alla propria rosa per la quale aveva già annunciato Bent Viscaal.

Il 17enne austriaco, reduce da una annata in Euroformula Open, aveva debuttato nel mondo dei motori nel 2017 proprio con il team olandese, che ora lo porterà per la prima volta nella serie, anche se per lui non sarà sconosciuta del tutto dato che ha già provato una monoposto di F3 ai test del post-2019 e corso la relativa World Cup a Macao.

“Per me è come tornare a casa - dice Dunner - Non potevo chiedere di meglio al debutto in FIA F3, ho ottimi ricordi della F4 con MP relativi a tre anni fa. Assieme a Bent sono sicuro che avremo un buon impatto nella serie, spero di imparare molto anche da lui, che ha più esperienza".

Il team manager Sander Dorsman ha aggiunto: "E' una gioia riavere Luki in squadra, in questi ultimi due anni è cresciuto tanto e sono fiducioso che possa andare bene con noi in FIA F3. Con Bent e Lukas la rosa dei nostri piloti 2020 è ottima, non vedo l'ora che siano in gara".