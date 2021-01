Il Richard Mille Racing Team passa al WEC con le sue ragazze

Il Richard Mille Racing Team farà il salto nel FIA WEC per la stagione 2021 con la sua squadra tutta al femminile in collaborazione con la Signatech.

Dopo il primo anno trascorso in ELMS, la compagine affronterà una nuova sfida in Classe LMP2 con la sua Oreca.

Al volante della 07-Gibson, che si presenterà in griglia con una vistosa livrea completamente rossa, ci saranno Beitske Visser, Sophia Flörsch e Tatiana Calderón, che quindi vengono confermate dalla passata stagione.

"Correre nel FIA WEC contro i migliori del mondo è un'altra grande pietra miliare per la nostra carriera - ha commentato la Calderón - Quest'anno sarà più difficile perché dovremo montare le nuove gomme Goodyear, che cercheremo di capire bene nei test che faremo. Penso che l'esperienza della passata stagione comunque ci aiuterà".

La Visser, che era entrata a far parte della squadra al posto dell'infortunata Katherine Legge, ha aggiunto: "L'anno scorso è stato assurdo tra Covid-19 e la nascita di questa formazione verso fine anno, ma mi sono divertita molto a lavorare con il team. Spero di poter sfruttare l'esperienza bene in questo 2021 nel Mondiale”.

La Flörsch ha chiosato: "Correre con un team come Signatech che ha meccanici ed ingegneri di grande esperienza a seguirci è incredibile. Per noi è stato tutto più facile nella nostra prima annata nell'endurance. Siamo andate bene e ci siamo divertite, specialmente alla 24h di Le Mans”.

Contento anche Philippe Sinault, direttore di Signatech Automobiles: "Siamo molto felici che il Richard Mille Racing Team intraprenda questo progetto con grande determinazione, in una nuova dimensione sportiva che genererà molta emozione ed entusiasmo. Assieme faremo il salto nel FIA WEC e sono sicuro che ci siano le capacità per andare bene. Avremo alcune novità da capire e sistemare rispetto al 2020 visti i cambiamenti di regolamento in LMP2, ma le ambizioni sono grandi e cercheremo di crescere in fretta per ottenere il miglior risultato possibile".