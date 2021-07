F2, Silverstone: monologo di Richard Verschoor in Gara 2

La seconda gara del weekend di Silverstone, complice una temperatura dell’asfalto di ben 50 gradi, ha offerto poco spettacolo se paragonata a quella della mattina. In una corsa caratterizzata da due lunghe neutralizzazioni con safety car è stato Richard Verschoor a conquistare il primo successo nella categoria in modo netto.

L’olandese della MP Motorsport ha sfruttato il vantaggio di partire dalla pole e non ha mai mollato il comando recitando un monologo praticamente perfetto.

Verschoor è stato impeccabile in entrambe le ripartenze ed ha tagliato il traguardo con un margine di poco superiore al secondo su un Marcus Armstrong finalmente a podio.

Il neozelandese della DAMS ha però dovuto faticare non poco nel resistere alla pressione sempre più forte di Ticktum. Il pilota di casa sembrava avere un passo decisamente più rapido di Armstrong, ma non è mai riuscito ad indurre in errore il portacolori del team francese, né ad indurlo in errore.

Spettacolo ben diverso è arrivato per le posizioni ai piedi del podio. Dopo essersi già incrociati al mattino, Oscar Piastri e Liam Lawson si sono trovati nuovamente ai ferri corti anche al pomeriggio ed ancora una volta è stato l’australiano ad avere la meglio.

Piastri ha dovuto attendere sino al diciottesimo giro per avere la meglio sul pilota della Hitech GP, ma quando ha trovato il varco non si è fatto intimorire dalla chiusura dura ma corretta di Lawson.

Il campione 2020 della Formula 3, così come visto al mattino poi, ha ottenuto nuovamente i due punti messi in palio per il giro più veloce giocando di strategia. Dopo aver scavalcato Lawson ha preso il margine necessario per non stressare le gomme e chiedere tutto agli pneumatici all’ultimo passaggio strappando il crono di riferimento ad Armstrong.

In casa Hitech GP ci si è dovuti accontentare del quinto e del sesto posto con Lawson e Vips. Entrambi i piloti hanno sofferto le temperature più elevate dell’asfalto rispetto al mattino e l’estone ha faticato nel resistere nel finale al pressing di Drugovich.

Il brasiliano della UNI-Virtuosi ha cercato di sfruttare a proprio vantaggio il DRS, ma Vips si è dimostrato un muro invalicabile ed ha portato a casa punti fondamentali in ottica campionato.

Ottima la prova di David Beckmann che ancora una volta dimostra di essere una delle migliori realtà di questa stagione. Il pilota tedesco è riuscito a recuperare subito 5 posizioni in partenza ed ha concluso la seconda gara del weekend in settima piazza davanti al compagno di team Zendeli ed a Theo Pourchaire.

Il tedesco ed il francese hanno potuto beneficiare dell’errore commesso da Shwartzman all’ultimo giro quando, dopo aver aggredito il cordolo in modo esagerato, ha perso il controllo del retrotreno finendo in testacoda per poi retrocedere sino alla quindicesima piazza alle spalle di Nannini.

Fuori dai punti anche Guanyu Zhou. Il cinese, scattato dal fondo della griglia, ha approfittato dei vari scontri che hanno messo fuori dai giochi molti dei rivali che lo precedevano, ma il secondo zero di questo sabato rischia di pesare a fine stagione.