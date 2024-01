Sztuka e Tramnitz salgono in F3 con MP e il supporto Red Bull

Mancano ancora diversi nomi per completare la griglia 2024 della Formula 3, ma giorno dopo giorno si aggiungono ulteriori tasselli. L'ultimo in ordine di tempo è stata la conferma di Kacper Sztuka, il quale farà il salto dalla Formula 4 alla Formula 3, senza passare dal campionato Formula Regional.

Il giovane polacco nella passata stagione ha conquistato il titolo nella Formula 4 italiana con una seconda parte di stagione da assoluto protagonista, grazie alle otto vittorie nelle ultime nove gare del campionato. Dopo un inizio incerto, Sztuka è stato in grado di risalire la classifica battendo Ugo Ugochukwu, pilota del programma di sviluppo per giovani piloti della McLaren, e Arvid Lindblad, anch'egli già confermato in Formula 3 nel 2024 con Prema, dove affiancherà Dino Beganovic e Gabriele Minì.

Il diciassettenne di Cieszyn ha testato per la prima volta una monoposto di Formula 3 durante i test post-stagionali 2023 a Imola, dove ha dato indicazioni positive al team che ha poi deciso di puntare su di lui. Sztuka potrà contare anche sul supporto di Red Bull, che alla fine dello scorso anno l'ha inserito nel proprio junior team.

Photo by: Davide Cavazza Sztuka Kacper su una vettura di F4

"Sono estremamente felice di poter passare in FIA F3 con MP Motorsport. Il team ha un forte pedigree nella serie, che mi aiuterà a passare senza problemi dalla F4 alla F3. La macchina mi è piaciuta molto quando l'ho guidata nei test di Imola e non vedo l'ora di tornarci per altri test e per la nuova stagione. Sarà una sfida enorme, ma sono pronto per questo compito. Avanti così!", ha dichiarato Sztuka nel momento dell'annuncio.

"Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Kacper nel team", ha dichiarato Sander Dorsman, team principal di MP Motorsport. "Ha avuto una stagione sensazionale nella F4 italiana e l'invito a unirsi al Red Bull Junior Team è stato solo un premio per un anno brillante. Nei test di Imola si è dimostrato subito molto promettente, quindi siamo certi che Kacper sia pronto per un debutto importante nel FIA F3. Tutto il team non vede l'ora di lavorare con Kacper e Tim durante la stagione".

Al suo fianco in MP Motorsport ci sarà Tim Tramnitz. Il pilota tedesco si unisce al team dopo aver partecipato al Campionato Europeo di Formula Regional by Alpine, dove ha concluso la stagione 2023 al terzo posto in classifica alle spalle del vincitore Andrea Kimi Antonelli, ottenendo tre successi e altri sette podi.

Tim Tramnitz

In precedenza, il 19enne ha conquistato diversi titoli tedeschi nei kart prima di effettuare il passaggio alle monoposto nel 2020 nella F4 tedesca. Oltre al campionato ADAC, nel 2021 ha aggiunto la partecipazione alla F4 italiana, portando a casa un secondo posto in entrambe le serie, prima di passare al FRECA nel 2022 con Trident.

I suoi risultati nel FRECA, dove lo scorso anno ha conquistato il terzo posto, hanno spinto Red Bull ad investire su di lui aggiungendolo al proprio junior team. Per il 2024 Tramnitz farà così il salto in Formula 3, di cui ha già avuto un assaggio prendendo parte ai test post-stagionali proprio con MP Motosport alla fine del 2023.

"È meraviglioso poter passare alla FIA Formula 3 con una squadra come MP Motorsport. Hanno vinto in tutte le categorie in cui hanno gareggiato e sono sicuro che la loro esperienza contribuirà ad essere al passo con la FIA F3 fin dall'inizio. È stato un piacere provare la vettura su questi tre circuiti e ho lavorato bene con la squadra. Ora cerchiamo di tradurre tutto questo in gara: non vedo l'ora di iniziare!", ha dichiarato Tramnitz a proposito della sua firma con la MP.

Photo by: Giovanni Nappi Tim Tramnitz in F4

Il team principal di MP Motorsport, Sander Dorsman, ha aggiunto che la squadra era già rimasta impressionata dalle sue prestazioni nei test post-stagionali: "Siamo davvero felici di vedere Tim diventare un nuovo membro della nostra line-up di Formula 3. Ha ben figurato nel FRECA, quindi è più che pronto per il passaggio al livello successivo. I test hanno dimostrato che è all'altezza dei piloti più esperti e sono sicuro che Tim renderà orgogliosa Red Bull nel 2024".

Il passaggio del tedesco in MP non è però l'unica conferma arrivata recentemente: infatti, Jenzer Motorsport ha annunciato che il suo sedile sarà affidato a Maxwell Esterson. L'americano ha partecipato ai test post-stagionali con il team a Jerez, Barcellona e Imola, effettuando oltre 400 giri complessivi.

Tuttavia, non si tratta della prima esperienza in Formula 3, perché lo scorso anno Esterson ha gareggiato con Carlin nei due weekend di Silverstone e Budapest, ottenendo il 18° posto nella Sprint Race ungherese come miglior risultato. Prima di prendere parte a quei due weekend, Esterson ha partecipato anche campionato britannico GB3 nel 2022 e nel 2023, dove ha concluso con un settimo posto come miglior risultato, così come ad altre competizioni locali.

Photo by: Macau GP Maxwell Esterson durante il GP di Macao

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Jenzer Motorsport e di correre in F3. Jenzer ha una grande storia di successi e ha dimostrato di poter fare bene in F3, che deve essere considerata una delle serie più competitive al mondo, È un grande passo avanti per me, con più potenza, più carico e una vettura più pesante, ma sento di essermi trovato bene in Jenzer nei test post-stagionali dello scorso anno e nel Gran Premio di Macao di novembre", ha spiegato Esterson.

"Sono grato ad Andreas e a tutti i membri del team per l'opportunità che mi è stata offerta e a tutti i miei sostenitori, come iRacing, che si sono fatti avanti e mi hanno aiutato a fare questo passo. Stiamo lavorando duramente per essere ben preparati per il Bahrain a febbraio e non vedo l'ora di partire!".