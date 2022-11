Video | Report F1: Ferrari poteva preparare i fan alla figuraccia

F1 | Ferrari: quando si sommano i guai di altitudine e di altezza

Analizziamo la debacle della Scuderia a Città del Messico: la F1-75 ha sommato tre problemi che hanno azzoppato la rossa nella gara peggiore della stagione. La power unit sgonfia per l'altitudine, sommata alla necessità di alzare la vettura da terra che ha poi prodotto anche una maggiore usura delle gomme, ha portato la squadra di Maranello a limitare i danni in centro America. Ma si tratta di un episodio, come a Spa, che non dovrebbe ripetersi in Brasile e ad Abu Dhabi. Vediamo perché...