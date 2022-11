Video | Ceccarelli: "Quel silenzio che fa male alla Formula 1" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano gli aspetti psicologici emersi nel fine settimana in Messico. Al di là del dominio di Max Verstappen, c'è un fatto che fa riflettere: il suo silenzio stampa. Quanto nuoce il mutismo in Formula 1?