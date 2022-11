F1 | Si è spento Mauro Forghieri, figura storica della Ferrari

Carica lettore audio

Si è spento quest’oggi, all’età di 87 anni, uno dei nomi che hanno reso grande la Ferrari nel mondo: Mauro Forghieri.

L’ingegnere classe 1935 ha contribuito a rendere vincente il Cavallino realizzando vetture che sono entrate di diritto nella storia delle corse.

Entrato in Ferrari nel 1959, subito dopo aver conseguito la laurea in ingegneria meccanica all’Università di Bologna, già nel 1962 fu promosso dal Drake nel ruolo di responsabile del reparto tecnico a seguito dell’allontanamento di Chiti.

Niki Lauda, Ferrari 312T, Mauro Forghieri (ITA) Ferrari Designer Photo by: David Phipps

Sotto la sua direzione la Ferrari ha brillato sia nella categoria Sport Prototipo che in Formula 1. Sue sono state vetture diventate iconiche come la Ferrari 312 T, che consentì a Niki Lauda di conquistare il primo mondiale piloti nel 1975, o la 312 T4, sgraziata nelle linee ma vincente grazie ad una coppia di piloti di grandissimo valore come Jody Scheckter, campione del mondo nel 1979, e Gilles Villeneuve.

Nell’epoca Forghieri, direttore tecnico della Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1984, la Scuderia ha conquistato 54 Gran Premi iridati, 4 titoli mondiali piloti e 7 titoli mondiali costruttori.

"Con Mauro Forghieri non solo scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho condiviso anni meravigliosi e indimenticabili successi sportivi" ha dichiarato Luca Cordero di Montezemolo all'ANSA. "Sono vicino alla sua famiglia e sentirò molto la sua mancanza".

L’intera redazione di Motorsport.com porge le condoglianze alla famiglia.