Video | Brivio: "Dalla MotoGP alla F1 passando per Valentino"

Cosa può spingere il team principal di una squadra campione del mondo di MotoGP ad abbandonare le due ruote per passare in Formula 1?

In questa intervista rilasciata a Motorsport.com, Davide Brivio si racconta, ripercorrendo tutta la sua carriera: un ragazzo che riesce a realizzare il sogno di fare della sua passione il suo lavoro, l'era Valentino, poi la vittoria del titolo con Suzuki e... una scelta "inaspettata", l'approdo in Formula 1 nel 2021 come Racing Director del team Alpine. In tutto questo, alcune scelte, non sono state per niente facili.